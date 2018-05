Šok pred letom: Dovolenky ZDRAŽEJÚ! Cestovky zavádzajú nový príplatok!

Ak ste si už kúpili letnú dovolenku, urobili ste veľmi dobre. Ak sa na to ešte len chystáte, musíte si priplatiť. Cestovné kancelárie totiž postupne zavádzajú nové príplatky!

Viaceré cestovné kancelárie zavádzajú palivový príplatok. Reagujú tak na rekordne drahé palivo, za ktoré môžu rastúce ceny ropy. Keďže benzín ide hore, viac zaplatia tí, ktorí sa na dovolenku chystajú lietadlom, ale aj autom. O koľko sa vám letná pohodička predraží?

Slovákov čaká zdraženie dovoleniek o niekoľko desiatok eur. Ako prvých sa to dotkne tých, ktorí za oddychom a relaxom letia. „Bohužiaľ, museli sme navýšenie cien paliva v leteckej doprave premietnuť do ceny zájazdov. Dnešným dňom (vo štvrtok - pozn. red.) sme zaviedli palivový príplatok vo výške 20 eur pre osoby nad 2 roky,“ potvrdila nám včera marketingová riaditeľka cestovnej kancelárie Firo tour Hana Ivanová. Pre štvorčlennú rodinu tak dovolenka zdražie o 80 eur.



Palivový príplatok postupne zavádzajú aj ďalšie cestovky. Je už len na nich, akým spôsobom to urobia a nakoľko sa to teda dotkne klientov. „Čo sa týka cien, fungujeme moderným spôsobom,“ povedal Tibor Bajaník z cestovnej kancelárie Fifo. Prispôsobujú ich letenkám. „Palivový príplatok sa tak u nás môže zmeniť aj viackrát počas sezóny. Preto prípadný nárast cien u nás nikdy nie je skokový, ale iba mierny a pre väčšinu klientov zanedbateľný,“ doplnil.

Za všetkým sú vyššie ceny ropy, a teda aj z nej vyrábaného leteckého benzínu. „Burza leteckého paliva stanovuje jeho cenu na trhu. Zavedenie palivového príplatku vychádza zo zmluvy, ktorú má cestovná kancelária ako charter s leteckou spoločnosťou,“ vysvetľuje Stanislav Macko, prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií. „V zmluve je zakotvená obchodná cena a ak sa jej horná hranica zmení, je to dôvod pre cestovnú kanceláriu, aby sa rozhodla, či zavedie palivový príplatok,“ objasňuje Macko.



Momentálne cena ropy, z ktorej sa vyrába letecké palivo, rastie. Tým sa posilňuje aj kurz amerického dolára, na ktorom je spravidla postavený tento obchod. Určite nikoho z nás neteší, že cena leteckého paliva sa za posledné roky takmer zdvojnásobila. „Podľa môjho názoru táto situácia núti cestovné kancelárie, aby zaviedli palivové príplatky,“ vyjadril sa Stanislav Macko. Momentálne je cena paliva 688 amerických dolárov za tonu.

Hodnotu pozorne sledujú aj naše cestovné kancelárie a podľa nej stanovujú ceny zájazdov. Jana Zedníková z CK Satur napríklad potvrdila, že palivový príplatok zavedú až vtedy, keď cena leteckého paliva presiahne 700 dolárov. „Momentálne neuvažujeme ani o príplatkoch za autobusovú dopravu,“ pridala Zedníková.



Musíme sa teda pripraviť na drahšie dovolenky. Podľa Stanislava Macka Slovákov vyššie ceny neodradia. „Myslím si, že zavedenie palivových príplatkov vo výške, v akej ich avizujú cestovné kancelárie, teda v rozpätí od 8 do 25 eur, záujem Slovákov o letecké dovolenky nijako výrazne nezníži,“ dodal.



Odborníci sa zhodujú, že zdraženie ropy sa premietne aj do cien benzínu. „Vyššia cena ropy pravdepodobne zvýši aj ceny palív,“ potvrdila analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová. Za liter benzínu momentálne platíme najviac v tomto roku, približne 1,35 eura, nafta stúpla na 1,22 eura za liter. „Ak by cestovné kancelárie premietli časť alebo celé očakávané zvýšenie cien palív do konečnej ceny zájazdov, letné dovolenky by mohli byť drahšie ako predtým,“ uzavrela Muchová.



Cestovné agentúry si môžu palivový príplatok pýtať aj od ľudí, ktorí si dovolenku kúpili už skôr. Našťastie, väčšina z nich to neurobí. „Klientov, ktorí si už kúpili zájazd, sa, samozrejme, prípadné zvýšenie palivového príplatku netýka,“povedal Tibor Bajaník z CK Fifo.

Za cestu na dovolenku si priplatíme Lietadlo

Palivový príplatok cestovné kancelárie zatiaľ zavádzajú len pri leteckých zájazdoch. Pohybuje sa v priemere od 8 do 25 eur na osobu. Auto

Aj ceny na pumpách budú v letných mesiacoch s najväčšou pravdepodobnosťou stúpať. Už teraz je benzín v porovnaní s minulým rokom drahší o 3,3 centa na liter a predpokladá sa ďalší rast o 2 centy. Celkove sa tak cena litra benzínu môže zvýšiť o 5 centov. Ak idete autom a doplna natankujete 40-litrovú nádrž, zaplatíte o dve eurá viac. Takže pri dlhšej ceste alebo intenzívnom cestovaní cena dovolenky rýchlo narastie. Autobus Na letnú dovolenku sa vám najviac oplatí cestovať autobusom. Cestovné kancelárie pri autobusovej doprave zatiaľ neplánujú zvýšiť ceny.

Rekordne drahá ropa

Ropa tento týždeň lámala rekordy a zdá sa, že jej cena bude aj naďalej stúpať. Môže za to i Donald Trump, ktorý vypovedal jadrovú dohodu s Iránom. Ten je piatym najväčším producentom ropy a ak Irán nebude vyvážať ropu, jej ceny by mohli vyskočiť nahor. „Cena ropy Brent v posledných mesiacoch postupne rástla a v týchto dňoch sa jej rast o niečo zintenzívnil vplyvom neistoty vzhľadom na dodávky ropy z Iránu a Venezuely,“ vysvetľuje analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová. „Vyššia cena ropy pravdepodobne zvýši aj ceny palív, nie je to však jediný faktor, ktorý ich ovplyvňuje,“ pokračuje ďalej. Dodáva, že ceny sa nemusia meniť s každým trhovým výkyvom, prípadne môžu zareagovať aj s istým oneskorením.