Slovensko má novú predvoľbu: Nezľaknite sa TOHTO čísla!

Volal vám niekto z telefónneho čísla začínajúceho predvoľbou, ktorú nepoznáte? Nezľaknite sa, zrejme nejde o žiadneho šmejda. K známym predvoľbám slovenských operátorov pribudla v týchto dňoch ďalšia.

Ide o predvoľbu 0951. Ak ste zaznamenali takýto hovor, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o zákazníka spoločnosti SWAN Mobile, ktorý na Slovensku prevádzkuje mobilného operátora 4ka. Nová predvoľba pribudla k doterajšiemu prefixu 0950, s ktorým 4ka v roku 2015 začínala.

Anketa Stretli ste sa už s novou predvoľbou? Áno 6%

Nie 86%

Predvoľby si nevšímam 8% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

O pridelení predvolieb operátorom rozhoduje Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Vďaka možnosti prenosu čísla medzi mobilnými operátormi dnes už ale predvoľba nie je jasným znakom toho, do akej siete voláte. Zvyčajne sa to volajúci dozvie vďaka hlasovému oznámeniu pri uskutočnení hovoru.

Mobilné, telefónne a dátové služby na Slovensku poskytujú štyri spoločnosti, a to O2 Slovakia, Orange Slovensko, Slovak Telekom, SWAN Mobile. Ľudí neraz popletú reklamy na FunFón, JURO, Tesco mobile aj 4ku. Poskytovatelia týchto služieb v reklamách navodzujú dojem, že ide o ďalších operátorov, no v skutočnosti sú to produkty a služby spomínaných štyroch operátorov.