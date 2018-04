Slováci, pozor! Veľké zmeny už od 1. mája: Nové príplatky, 13. a 14. platy, kto má nárok?

Tisíce zamestnancov budú už od mája zarábať viac. Hore idú príplatky za nočnú či sviatočnú prácu, viac dostanete aj za prácu cez víkendy. Firmy tiež budú môcť rozdať zvýhodnené 13. a 14. platy, vyššie budú aj príspevky pri cestovaní za prácou. Kým jedni sa tešia, iní majú hlavu v smútku a tvrdia, že väčšina ľudí na Slovensku na novinky doplatí.

Na Slovensku musí chodiť na nočnú každý šiesty zamestnanec. Novinka má prilepšiť tým, ktorí za svoju prácu nedostávajú veľa. Ide najmä o pekárov, šoférov, zamestnancov automobiliek a ich subdodávateľov, či pracovníkov v hypermarketoch. Aj oni si už od mája polepšia.

Vyššie príplatky za prácu v noci a počas sviatkov sa týkajú aj zamestnancov v štátnej a vo verejnej službe vrátane zdravotných sestier či zamestnancov domovov sociálnych služieb. Zvyšovanie, okrem príplatkov za sviatok, bude postupné. Najskôr od mája tohto roka, ďalší nárast príde o rok, od 1. mája 2019. Zaplatiť to budú musieť zamestnávatelia.

Takto stúpnu príplatky za nočnú prácu. Foto: Plus JEDEN DEŇ

Šéf Zväzu obchodu Martin Katriak upozorňuje, že firmy nebudú mať na výber a budú musieť pristúpiť k zdražovaniu svojich tovarov, najmä potravín, ktoré sú už teraz drahé. „Podľa môjho názoru to môže znamenať zvýšenie cien potravín o 1 až 2 percentá,“ vyhlásil Katriak.

Príplatky za víkendy sú novinkou. Foto: Plus JEDEN DEŇ

Zamestnávatelia, u ktorých je nočná alebo víkendová práca častá, si ešte budú môcť uplatniť výnimku, aby svojim zamestnancom vyplácali príplatky znížené o 5 %. Žiadnemu zamestnancovi by sa však nemalo stať, že za nočnú či víkendovú prácu nedostane žiadny príplatok. „Zamestnávateľ vám nemôže povedať, že nedostanete nič,“ povedal jeden z autorov novely poslanec za Smer-SD Ľubomír Petrák.

Vyššia bude aj odmena za sviatočnú prácu. Foto: Plus JEDEN DEŇ

Napríklad pekári však už avizovali, že túto výnimku využívať nebudú a svojich zamestnancov odmenia v plnej výške. „Túto možnosť sa väčšina priemyselných pekárov, a teda tých, ktorí zamestnávajú najväčší počet ľudí v tomto segmente, rozhodla nevyužiť. Našich ľudí chceme lepšie zaplatiť,“ avizoval predseda Únie priemyselných pekárov SR Vladislav Baričák.

Aj oni hovoria, že budú musieť zdražovať. Priemerný plat pekára na Slovensku je asi 680 eur v hrubom, hodinová mzda je približne 5 eur. Ak budú po novom robiť nočnú cez sviatok a ešte aj cez víkend, ich hodinový plat môže stúpnuť až trojnásobne na 15 eur. Pekárne tak môžu mať problém svojich zamestnancov zaplatiť. „Očakávame nárast mzdových nákladov na úrovni 10 - 12 %, to znamená, že pečivo musí zdražieť o rovnaké percento,“ hovorí majiteľ pekárne Bageta v Pezinku Vojtech Gottschall.

Najvýraznejšie zdraženie, až o 15 %, predpokladá pri rožkoch, základných chleboch, bagetách, pletienkach a vianočkách. Šesťcentový rožok by tak zdražel na 7 centov, vianočka za 1,70 eura by stála takmer 2 eurá.

Vyššie príplatky sa pritom netýkajú len pekárov, ale všetkých, čo sa podieľajú na výrobe - šoférov, nakladačov, baličov atď. To môže výrobné náklady ešte predražiť.

Samotní pekári nové príplatky vítajú, lebo o túto ťažkú prácu je čoraz menší záujem. V segmente, v ktorom pracuje vyše 12-tisíc ľudí, im chýba asi 2-tisíc pekárov. „Je to manuálna práca a v noci je ťažká, v pekárni je teplo v lete aj v zime. Táto práca je časovo náročná, lebo každý zákazník už musí mať ráno všetky produkty pripravené,“povedal nám pekár Marián (48).

13. a 14. platy

Zamestnanci môžu prvýkrát dostať už v júnovej výplate zvýhodnený 13. plat a v decembri aj 14. plat. Nárok na 13. plat bude mať zamestnanec, ktorý vo firme odpracoval k 30. aprílu nepretržite aspoň 2 roky. V prípade 14. platu musí mať odpracované najmenej 4 roky.

Vyplatenie bude závisieť výlučne od vôle vášho zamestnávateľa. Motiváciou preňho je, že tieto platy budú od mája oslobodené od zdravotných odvodov, od roku 2019 aj od dane z príjmu a neskôr aj od sociálnych odvodov, a to do výšky 500 eur. Dôležitou podmienkou je, že ak sa vám zamestnávateľ rozhodne vyplatiť 13. alebo 14. plat, musí to byť najmenej vo výške vášho priemerného zárobku.

Ak teda zarábate 1 000 eur a zamestnávateľ vám chce dať odmenu 900 eur, nárok na daňového zvýhodnenie nevznikne. Ak vám však dá odmenu 1 000 eur, môže si uplatniť úľavu od daní a odvodov na polovicu tejto sumy.

Cestovanie za prácou

Od 1. mája idú hore aj príspevky, ktoré majú podporiť cestovanie či presťahovanie sa za prácou. Príspevok na dochádzku za prácou stúpne zo 135 eur na 200 eur. Maximálna výška príspevku na podporu mobility za prácou stúpne z 250 eur na 400 eur, ak pôjde o manželský pár, tak má byť 600 eur. Úplnou novinou je jednorazový príspevok na presťahovanie sa za prácou v maximálnej výške 4 000 eur, v prípade manželov až 6 000 eur. Jeho poberatelia však budú musieť preukázať vynaložené náklady.

Ktoré profesie si od mája polepšia si pozrite v galérii pod článkom.

