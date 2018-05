Slováci, pozor! Brusel rozdáva ZADARMO tisíce lístkov na cestovanie po Európe. Ujde sa aj vám?

Až 15 000 mladých ľudí bude mať príležitosť precestovať Európu vlakom už toto leto, a to úplne zadarmo. Európsky parlament rozdá lístky v rámci akcie Spoznaj EÚ.

O mesačný lístok na cestovanie vlakom po Európskej únii sa budú môcť uchádzať iba obyvatelia členských štátov, čiže aj Slováci. Keďže akcia je určená pre mladých, bezplatné cestovanie budú môcť využiť len 18-roční Európania, konkrétne tí, ktorí dovŕšia vek 18 rokov k 1. júlu. Informovala o tom kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku.

Záujemcovia sa budú môcť o lístky uchádzať online, pričom systém bude otvorený na prihlasovanie od 12. do 26. júna. Samotný lístok bude možné využiť od júla do septembra tohto roka. Mladí budú môcť vycestovať minimálne na jeden deň a maximálne na tridsať dní. Lístok zdarma bude platiť do štyroch krajín podľa vlastného výberu.

Podobný lístok na cestovanie vlakmi po Európe sa dá aj kúpiť. Mesačný vás však vyjde až na 510 € s tým, že výber krajín nie je limitovaný, môžete si ho uplatniť takmer v 30 štátoch Európskej únie.

„Keď sa na začiatku objavil nápad rozdať zadarmo lístky Interrail mladým ľuďom, aby mohli objavovať krásy kontinentu, mnohí ho pokladali za šialenstvo. Teraz robíme prvý krok a musíme ho posunúť ďalej,“ povedal nemecký europoslanec Manfred Weber.

Hoci je terajšia kampaň zameraná na cestovanie vlakmi, v špeciálnych prípadoch, napríklad pre zdravotne postihnutých, sa týka aj ostatnej dopravy. Brusel zároveň avizuje, že možnosť bezplatného cestovania vlakmi postupne rozšíri aj pre ďalších mladých ľudí. Na program v tomto roku vyčlení 12 miliónov eur.

