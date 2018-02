ŠOKUJÚCE odhalenie vedcov: Tento bežný čistiaci prostriedok je úplne NEÚČINNÝ!

Poznáte to – plný dom čistiacich prostriedkov, každý na iný druh špiny alebo inú časť domácnosti. Vedci ale prišli na to, že minimálne dva z týchto pomocníkov sú úplnou stratou peňazí. Sú totiž neúčinné.

Dva druhy čistiacich prostriedkov sú podľa najnovšieho biomedicínskeho výskumu doktorky Lanyonovej z Northumbrijskej univerzity úplne zbytočné. Sú nimi antibakteriálne utierky a spreje. Zdôvodňuje to schopnosťou baktérií rozmnožovať sa neuveriteľnou rýchlosťou. „Niektoré baktérie sa dokážu deliť každých 20 minút, čo znamená, že jednej bunke stačí 6,6 hodiny na to, aby sa rozmnožila na milión ďalších,“vysvetlila pre The Telegraph.

Čo je teda vhodnou náhradou? Vedkyňa v tom majú jasno. „Náš výskum preukázal, že mnoho antibakteriálnych čistiacich prostriedkov nebolo efektívnejších než obyčajné mydlo a voda,“ uviedla doktorka. Mydlo podľa nej často obsahuje viac účinných zložiek, ktoré dokážu rozkladať bunkové steny v baktériách, informuje Mirror. Za jediné prípady, kedy treba dbať o výskyt baktérií v kuchyni, považuje doktorka prácu so surovým mäsom a vajíčkami. V opačnom prípade nie je nutné sa znepokojovať.