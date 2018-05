Rozčúlené slovenské opatrovateľky v Rakúsku: Platíme vám vysoké dane a vy nám beriete peniaze!

Tisíce slovenských detí vyrastajú bez matiek. Mnohé ženy chodia zarábať do Rakúska ako opatrovateľky, aby mali z čoho vyžiť ich rodiny. Platia si tam vysoké odvody, no na oplátku dostali ranu pod pás! Chcú im škrtať prídavky na deti! Opatrovateľky si nedali servítku pred ústa!

Nová rakúska vláda na čele so Sebastianom Kurzom navrhuje skrátiť prídavky pre pracujúcich v Rakúsku, ak ich deti žijú v zahraničí. Po novom by mali dostávať peniaze podľa toho, aká je životná úroveň v danej krajine.

V Rakúsku pracuje približne 50-tisíc Slovákov, z toho opatrovateliek je asi 30-tisíc. Dotknúť sa to má značnej časti z nich. Okrem našich detí by však nový zákon, ktorý by mal platiť už v roku 2019, zasiahol aj deti v Maďarsku, Poľsku, Bulharsku či Rumunsku. Pre mnohé rodiny by to bol poriadny škrt v rodinnom rozpočte.



Kým na Slovensku je prídavok na dieťa mesačne 23,68 eura, v susednom Rakúsku sa pohybuje od 114 do 165 v závislosti od veku dieťaťa. Podľa návrhu zákona by sa rodinné dávky zošrtali približne na polovicu.



„Platíme nehorázne odvody a oni lamentujú, že nám znížia rodinné prídavky. Vôbec si nevedia predstaviť, aké to je ťažké byť od detí preč. Nech robia rakúske opatrovateľky za taký peniaz ako my, či by boli spokojné,“ komentuje rozčúlená Slovenka na sociálnej sieti.

„Deti sú doma bez matiek alebo otcov. Je smutné, že nás majú za nič. Nevážia si nás,“ píše ďalšia. Slováci do rakúskeho sociálneho systému pritom prispievajú nemalé prostriedky.



„Kamarátka opatrovateľka išla po dvojtždňovom turnuse ešte aj na zástup na ďalšie dva týždne. Z rakúskej sociálky jej prišlo vyplatiť odvody za tri mesiace 1400-eur. Nemala na to,“ povedala slovenská opatrovateľka Eva pre pluska.sk. Ročne tak jej kolegyňa zaplatí 5600 eur, Eva platí 2400.

Zmeny, ktoré chcú Rakušania zaviesť sa nepozdávajú viacerým európskym štátom, ani Európskej komisii. Porušujú totiž právo o rovnoprávnom postavení občanov EÚ. „Dlhodobo zastávame názor, že je to v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania,“uviedol riaditeľ komunikačného oddelenia ministerstva práce Michal Stuška.



„Považujeme za diskriminačné, ak by pracovníci v porovnateľných podmienkach nemali nárok na rovnaké rodinné dávky a v rovnakej výške,“ dodal Stuška.



V Rakúsku to odôvodňujú tým, že chcú vo väčšej miere podporovať deti žijúce v Rakúsku. Okrem imého by im tieto škrty ušetrili minimálne 100 miliónov eur.

