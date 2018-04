Revolučná zmena od mája: Firmy už na vás nebudú môcť skúšať tieto triky!

Hľadáte si prácu alebo uvažujete, že ju zmeníte? Ak ste doteraz pri väčšine pracovných ponúk videli plat dohodou, to už nebude platiť. Od 1. mája prichádza veľká zmena!

Chceli by ste vedieť, koľko zarobíte v novej práci alebo koľko ponúkajú novým zamestnancom vo vašej firme? Už od 1. mája musia zamestnávatelia povinne zverejňovať výšku platu v pracovných inzerátoch.



Ako to presne majú firmy spraviť však rezort práce nevysvetlil. Odoborníci tvrdia, že vznikne chaos a pracujúci sa aj tak nedozvedia, koľko uvidia na výplatnej páske. Zamestnávatelia sa zas boja, že prídú nových ľudí, ktorých môže ponúkaný nízky plat odradiť!

Či to bude náborový bilbord pri ceste, oznam o hľadaní čašníčky pri vstupe do reštaurácie alebo inzerát na webovej stránke, všade už po novom uvidíte výšku platu. Novela, ktorá zamestnávateľom prikazuje uvádzať v každej pracovnej ponuke okrem náplne práce aj základnú zložku mzdy, by mala prísť do platnosti začiatkom mája 2018.



Ministerstvo práce zavádza novinku, podľa ktorej sa podľa nich zlepší prehľadnosť medzi pracovnými ponukami. Má to jednak pomôcť uchádzačom o nové zamestnanie, ale aj ostatným zamestnancom na rovnakých či podobných pozíciách.

Odborníci z najväčšieho inzertného pracovného portálu Profesia však už takí nadšení nie sú. „Zverejňovanie platov je správe, nešťastná je však forma, ktorá sa zvolila,“uviedol marketingový manažér portálu Martin Menšík.



„V každej jednej pracovnej pozícii sa musí zverejňovať plat, hlavne základná zložka mzdy, ktorá bude aj na pracovnej zmluve. Nezapočítavajú sa do toho rôzne príplatky, odmeny, 13. plat, takisto príplatky za prácu v noci, takže zamestnanec, ktorý sa bude hlásiť na tú pracovnú pozíciu, reálne nebude vedieť, koľko bude zarábať,“ tvrdí šéfka Profesie Ivana Molnárová.

Čo sa zmení Zamestnávatelia musia zverejniť základnú zložku mzdy - sumu, ktorú má zamestnanec uvedenú v pracovnej zmluve.

Pracujúci nesmie na výplatnej páske dostať nižšiu sumu, ako je uvedené v inzeráte a zmluve.

V základnej zložke mzdy nie sú zarátané príplatky za nočné či sviatky, rôzne odmeny či 13. a 14. plat.

Zverejňovanie platov sa netýka verejnej správy, kde sa mzdy odvíjajú od tabuliek a práce, ktorá má byť vykonávaná v zahraničí.

Plat sa musí zverejniť pri každej pracovnej ponuke, kde sú kontaktné údaje. Teda aj na bilborde či inzeráte na dverách.



Mnohé firmy tak budú musieť uvádzať aj minimálnu mzdu, ktorú zamestnancovi aj budú musieť vyplatiť. Ak by nový predpis firmy porušili, horzí im pokuta viac ako 33-tisíc eur, čo môže byť pre niektorých likvidačné. „Napríklad malé potraviny na východnom Slovensku by to mohlo položiť,“ uviedol Menšík.



Chaos pre zamestnávateľov vzniká už aj tým, že nik nevie, či má uviesť hodinovú, týždennú, mesačnú alebo dokonca ročnú mzdu. Firmy si tak môžu zvoliť vlastnú politiku, podľa ktorej sa budú riadiť.

Nešťastné je podľa odborníkov z Profesie aj načasovanie. Prichádza to v čase, keď má veľa zamestnávateľov problém zohnať novú pracovnú silu. Okrem toho zverejňovanie platov prichádza v balíčku zmien ako sú príplatky za nočné a sviatky, čo firmy poriadne vyťaží.



Rezort práce si však myslí opak. Práve zverejnenie platov vytvorí medzi firmami konkurenciu. „Možnože je to spôsob ako na Slovensku dvíhať mzdu,“vyjadril sa minister práce sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Anketa Súhlasíte, aby firmy povinne zverejňovali platy? Áno, budem sa môcť lepšie rozhodnúť. 89%

Neviem, uvidím, keď to príde do platnosti. 0%

Nie, myslím, že to mnohých odradí pri výbere práce. 11% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Ako sa so zverejňovaním platov popasujú najväčší slovenskí zamestnávatelia? Slovenská pošta

„V závislosti od pracovnej pozície majú zamestnanci Slovenskej pošty okrem základného platu nárok na pohyblivú zložku mzdy, ktorej výška závisí od splnenia konkrétnych ukazovateľov. Z tohto dôvodu nie je možné komunikovať uchádzačom o zamestnanie presnú výšku platu, ale len výšku základnej mesačnej mzdy,“ uviedla hovorkyňa pošty Martina Macková. Presnú sumu, ktorú na výplate dostanete, sa teda nedozviete. Volkswagen

„Noví zamestnanci získavajú okrem nástupného platu, ktorý sa pri spomínaných pozíciách pohybuje v rozpätí od 1050 do 1250 eur mesačne v závislosti od skúseností a kvalifikácie, aj nástupný bonus 500 eur a mnohé ďalšie finančné aj nefinančné benefity,“ povedal hovorca spoločnosti Michal Ambrovič. Ani v tomto prípade sa nedozviete reálnu sumu, ktorá vám príde na účet. ŽSR

„ŽSR už v súčasnosti zverejňujú vo svojich inzerátoch platy jednotlivých typových pozícií. V pracovných ponukách máme zverejnený priemerný plat za príslušnú typovú pozíciu, prípadne interval rozpätia pri zaradení do viacerých tarifných tried (základná mzda),“ informovala zástupkyňa riaditeľky Ivana Popluhárová. Podľa nových pravidiel sa platové rozpätie už nebude uvádzať. Tesco

„V súčasnosti už zverejňujeme nástupnú a štandardnú mzdu v inzercii na pracovných portáloch v rámci náborových kampaní zameraných na prevádzkových pracovníkov, uvádzame platové podmienky, pričom hodinovú mzdu inzerujeme iba pri nábore brigádnikov,“ vymenovala Lucia Poláčeková, PR manažérka spoločnosti. Zákon neuvádza či majú zamestnávatelia uviesť hodinovú, týždennú alebo mesačnú mzdu. Tesco tak môže uviesť viacero druhov inzerátov.

