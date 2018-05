Pripravte sa na nový režim v lekárňach: Neskoro večer vás nebudú môcť odbiť už ani v malom meste!

Pacienti, pripravte sa na nový režim fungovania lekární. Pohotovostné už nebudú musieť mať otvorené celú noc, no najmä tie v malých mestách budú musieť otváracie hodiny predĺžiť.

Napríklad v celom Prešovskom kraji sú dnes lekárne otvorené nanajvýš do 22:00 h, aj to len v Prešove a Poprade. Vo svidníckom či stropkovskom okrese zatvárajú posledné lekárne už o 18:00. Naopak v Bratislavskom kraji nájdete viacero lekární otvorených nonstop.

Po novom sa to ale zmení. Lekárne už nebudú musieť mať otvorené celú noc, no v každom okrese bude musieť byť aspoň jedna pohotovostná lekáreň, ktorá bude otvorená do 22:30 h. Teda aj vo Svidníku či Stropkove. Novinku prináša novela zákona o liekoch, ktorú už schválil parlament.

Čas do pol jedenástej nadväzuje na fungovanie ambulantných pohotovostí, ktoré budú od 1. júla otvorené do 22:00. „My sme chceli priblížiť pacientom, keď budú ošetrení na pohotovosti a bude im predpísaný nejaký liek, aby si ten liek mohli dohľadať v lekárni,"povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská pre tvnoviny.sk.

Nie všetkým lekárnikom sa ale nový systém fungovania páči. Otváracie hodiny navyše bude najmä pre menšie lekárne znamenať zvýšené náklady na mzdy či prevádzku. A hoci pôvodne bola v hre aj štátna podpora, z tej nakoniec nič nebude.

Slovenská lekárnická komora dokonca považuje nové nastavenie za protiústavné. „Na rozdiel od ostatných profesií, ktoré vo verejnom záujme zabezpečujú dostupnosť svojich služieb mimo štandardnej pracovnej doby - lekári, zdravotné sestry, hasiči, záchranári, atď., ostáva zabezpečenie liekov jedinou nezaplatenou službou. Takúto legislatívnu úpravu považujeme za protiústavnú," tvrdí prezident komory Ondrej Sukeľ.

Novela po podpise hlavou štátu nadobudne účinnosť 15. júna. Zmena mala priniesť aj novinku pri zriaďovaní verejných lekární. Ministerstvo navrhovalo, aby ich mohli viesť iba farmaceuti, no od týchto plánov upustilo. Lekárne tak môžu zostať aj v rukách laikov, garantom v nich však musí byť lekárnik s praxou.