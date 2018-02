Pravda o hormónoch a antibiotikách v kurčati: Toto ste asi netušili!

Aj keď sa už veľakrát písalo, že v kuracom mäse nemôžete nájsť rastové hormóny či antibiotiká, tieň pochybností u niektorých ľudí stále pretrváva. Ľudia sa boja, či mäso, prípadne mlieko alebo vajcia neobsahuje zbytokové látky zo zvierat, ktorých pochádzajú. Odborníci vysvetľujú, ako to je.

Spotrebitelia majú často obavu, či je mäso a iné produkty zo zvierat skutočne bezpečné. Predstavujú si napríklad, že hormóny sa kúrencom podávajú preto, aby rýchlo rástli a tieto látky potom prenikajú aj do mäsa. Nie je tomu však tak. Stojí za tým pravdepodobne marketingový alebo obchodný ťah.



Čo sa týka rastových hormónov, ich používanie je v rámci EÚ už niekoľko rokov zakázané a pravidelne sa kontroluje inšpektormi a dozornými orgánmi. U nás na to funguje Štátna veterinárna a potravinová správa. „V mäse, ktoré sa dostáva do obehu, nesmú byť hormóny a antibiotiká. Rastové hormóny sú zakázané všeobecne,“ potvrdzuje Daniel Molnár, riaditeľ Únie hydinárov Slovenska.



V prípade antibiotík sa udeľuje jedna celkom pochopiteľná výnimka k ich použitiu. Vzťahuje sa k prípadu, že zviera je choré. „Vtedy je možné ich podať len k liečebným účelom. Pri užití antibiotík sa následne musia dodržiavať ochranné lehoty, behom ktorých sú antibiotiká odbúrané a vylúčené z organizmu. V tomto období nesmú kurčatá dodávať na porážku,“ vysvetľuje kontroverznú tému František Mates zo Združenia hydinárskych podnikov pre portál akademiekvality.sk.



Rovnako to platí aj pre hydinu z BIO chovov. Aj tam sa môžu antibiotiká užívať len zo zdravotných dôvodov. Následne však už takéto mäso nedostane štítok BIO.



Všetko sa prísne kontroluje. „Ak sa už použijú antibiotiká, tak veterinári dohliadajú na doby, kým sa kurčatá dostanú do predaja. Dovtedy sa lieky rozpadnú,“ ubezpečuje Molnár. Hovorí ale, že to nie je veľmi často. „Na Slovensku, čo som zisťoval, antibiotiká sa skoro vôbec nepoužívajú. Keď áno, ozaj je to len výnimočne, raz za niekoľko rokov na farme a len prvých pár dní,“ vysvetľuje šéf slovenských hydinárov.



Zaujíma vás, ako je teda možné, že kúrence dokážu tak rýchlo vyrásť? Podľa doborníkov z akademiekvality je to preto, že vo veľkochovoch sa používajú kŕmne zmesi. Domáci chovatelia neváhajú sliepkam nasypať aj zbytky z kuchyne. Veľkochovy stále zdokonaľujú zmesi na kŕmenie, aby obsahovali všetky potrebné živiny, minerálne látky a vitamíny.