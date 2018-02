Pozor na ústa: Prezradia, čo si myslíte, aj keď nepoviete ani slovo!

Plné ženské pery vnímajú muži ako znak krásy a zdravej sexuality. Aj iné tvary úst však veľa vypovedajú o našej povahe, ba aj momentálnej nálade či dokonca úmysloch. Pozrite sa, čo prezrádzajú tie vaše ešte skôr, ako niečo poviete.

Vaše ústa môžu prezradiť aj to, čo tajíte.

Signály pre okolie vysiela nielen prirodzený tvar pier, ale aj to, či ich našpúlime alebo odujeme. Urazene oduté pery mnohé ženy používajú ako zbraň. Muži ich totiž vidia veľmi neradi. Pozorný muž ihneď urobí všetko, aby svoju milovanú nesklamal, iný rýchlo zmizne, kým prídu horšie prejavy nespokojnosti.

To, že väčšina mužov vníma ústa ako sexuálny symbol má tiež svoju logiku. „Pery sú reflexne spojené s veľkými a malými pyskami ženského pohlavia a ak sú pery uvoľnené, znamená to, že nie je napäté ani ženské lono,“ hovorí numerologička Daniela Paculíková, ktorá sa tejto téme venuje. Prezradila nám tiež, aké pery signalizujú, že máme strach, ale napríklad aj to, že radi jeme.

Plné pery – svedčia o citlivosti a zvýšenej sexualite. Tieto pery pútajú pozornosť mužov viac, než akékoľvek iné. Takéto ústa sú však aj znakom, že ich nositeľovi sú obavy a strach cudzie.

– svedčia o citlivosti a zvýšenej sexualite. Tieto pery pútajú pozornosť mužov viac, než akékoľvek iné. Takéto ústa sú však aj znakom, že ich nositeľovi sú obavy a strach cudzie. Veľké ústa – pre majiteľky veľkých, dobre vykreslených a výrazných pier nie je až taká dôležitá láska, ako možnosť byť vždy v centre pozornosti. Bývajú sebecké a sú zvyknuté, že muži pre ne urobia všetko. So samozrejmosťou a uspokojením prijímajú komplimenty a darčeky. Točia svetom, ako sa im zachce. Bývajú dobrými matkami.

– pre majiteľky veľkých, dobre vykreslených a výrazných pier nie je až taká dôležitá láska, ako možnosť byť vždy v centre pozornosti. Bývajú sebecké a sú zvyknuté, že muži pre ne urobia všetko. So samozrejmosťou a uspokojením prijímajú komplimenty a darčeky. Točia svetom, ako sa im zachce. Bývajú dobrými matkami. Úzke pery – týmto ženám sa v láske darí horšie. Bývajú veľmi aktívne, cieľavedomé, silné a nikdy sa nezrútia pod tlakom okolností.

– týmto ženám sa v láske darí horšie. Bývajú veľmi aktívne, cieľavedomé, silné a nikdy sa nezrútia pod tlakom okolností. Pevne zovreté pery – tieto dámy sa mlčky snažia podrobiť si ľudí bez toho, aby si to všimli. Najsilnejšie prejavujú duševné trápenie. Mnohé z nich zostávajú slobodné kvôli pocitu nezávislosti, sú medzi nimi aj presvedčené single matky.

– tieto dámy sa mlčky snažia podrobiť si ľudí bez toho, aby si to všimli. Najsilnejšie prejavujú duševné trápenie. Mnohé z nich zostávajú slobodné kvôli pocitu nezávislosti, sú medzi nimi aj presvedčené single matky. Plná spodná pera – ženy s úzkou hornou a plnou spodnou perou neustále hľadajú nového partnera a všetkým naokolo spôsobujú bolesť. Nestálosť v láske pre ne v mladosti prirodzená. Po tridsiatke sú už prístupnejšie vernosti.

– ženy s úzkou hornou a plnou spodnou perou neustále hľadajú nového partnera a všetkým naokolo spôsobujú bolesť. Nestálosť v láske pre ne v mladosti prirodzená. Po tridsiatke sú už prístupnejšie vernosti. Plná horná pera – naznačuje sklon k plnoštíhlosti a lásku j jedlu. Tieto ženy sú veľkodušné, prirodzené a neporaziteľné v koketérii. Okrem zaujatia jedlom môžu povýšiť na kult aj sex.

– naznačuje sklon k plnoštíhlosti a lásku j jedlu. Tieto ženy sú veľkodušné, prirodzené a neporaziteľné v koketérii. Okrem zaujatia jedlom môžu povýšiť na kult aj sex. Asymetrické ústa – Ženy s krivými ústami si s vernosťou hlavu veľmi nelámu. Sú väčšinou považované za prešibané. Žena s krivými ústami vraj bez hanby zavesí každému na nos aj to, čo by nemala zverejňovať.

– Ženy s krivými ústami si s vernosťou hlavu veľmi nelámu. Sú väčšinou považované za prešibané. Žena s krivými ústami vraj bez hanby zavesí každému na nos aj to, čo by nemala zverejňovať. Obrovské ústa – pusa až po uši je jednak šokujúca ale aj milá na pohľad. S majiteľkou obrovskej pusy je radosť tráviť čas, tieto ženy sú bláznivé a veselé, neustále sa usmievajú a ich úsmev je veľmi príťažlivý a chytľavý.

– pusa až po uši je jednak šokujúca ale aj milá na pohľad. S majiteľkou obrovskej pusy je radosť tráviť čas, tieto ženy sú bláznivé a veselé, neustále sa usmievajú a ich úsmev je veľmi príťažlivý a chytľavý. Smutné ústa - ústa bez úsmevu. Aj keby bola takáto žena šťastná, nepôsobí veselo. Z človeka so smutnými perami stále cítiť smútok, kútiky úst sú spustené, čo vtvára dojem smutného úsmevu. Takéto ženy mužov odrádzajú, lebo majú toľko vykonštruovaných problémov, že sa to nedá uniesť.

Ženy, ktoré si ústa upravujú chirurgickými zásahmi, menia podľa čínskej medicíny svoj predurčený osud. Žijeme však v civilizácii, kde je to bežné. Keď sú ústa len decentne zväčšené, či poopravené, je to v poriadku. Ale ak na míle vidno, že sú ústa napichané botulotoxínom či kyselinou hyalurónovou, vysielajú vraj jednoznačný signál, že ich noésiteľka sa rada spolieha na podporu iných ľudí a potrebuje ju.

Ak chcete mať pery väčšie alebo plnšie, ako vám nadelila príroda, môžete samozrejme zájsť za dermatologičkou, ktorá vám ich vyplní injekčne, ale možno postačí aj tvárová gymnastika. Keď budete dostatočne často posielať vzdušné pusinky, budú vaše pery plnšie a oddialite tak aj tvorbu vrások okolo úst.

