Pozor, ako darujete 2 % z vašich daní: Nenápadná zmena vám to môže prekaziť!

Už len posledné dni vám zostávajú na darovanie 2 % alebo 3 % zo zaplatených daní. Zamestnanci ich môžu poukázať občianskym združeniam, neziskovým organizáciám alebo nadáciám. Finančná správa prišla tento rok aj s novinkou. Dajte si pozor, aby ste neurobili chybu!

Neposlať všetky dane do štátnej kasy, ale rozhodnúť sa, kde skončí časť vašich peňazí, môžete ešte do 30. apríla. Urobiť to môžu všetci zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Budete na to potrebovať dve tlačivá: Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vám dá zamestnávateľ, a Vyhlásenie o poukázaní 2 %.

Práve pri druhom tlačive sa však tento rok treba mať na pozore. Kým doteraz naň nebol žiadny predpísaný vzor, tento rok sa to zmenilo. „Finančná správa pripomína, že Vyhlásenie je možné podať len na predpísanom tlačive, ktorého vzor určila Finančná správa,“upozorňujú daniari.

Správne tlačivo musí mať skratku FR SR v ľavom dolnom rohu. Nemusíte si ho tlačiť vo farbe. Foto: hrmo

Tlačivá majú organizácie často už predvyplnené na svojich weboch. Skontrolujte si preto, či to, ktoré si stiahnete, doplníte o vaše údaje a zanesiete účtovníčke, spĺňa požiadavky daniarov. „Ľahko ho rozoznáte podľa skratky FR SR na spodku tlačiva,“informovala Iveta Adamíková z Finančnej správy SR.

Ak podáte zle vyplnené alebo nesprávne tlačivo, hrozí, že vaše peniaze neskončia v organizácii, ktorú ste si vybrali, ale poputujú do štátneho rozpočtu. Možnosť venovať dve percentá majú stále aj ľudia, ktorí požiadali o odklad daňového priznania. „Daňovník, ktorý oznámil predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, poukáže 2 % alebo 3 % priamo v odloženom daňovom priznaní,“dodala Adamíková.

Najväčší prijímatelia za rok 2017 Nadácia Pontis 1,89 mil. eur

Nadácia Kia Motors 1,51 mil.eur.

Nadácia Slovenskej sporiteľne 1,40 mil. eur

Nadácia Volkswagen Slovakia 1,14 mil. eur

Nadácia VÚB 1,00 mil. eur

Nadácia EPH 961-tisíc eur

Nadácia SPP 884-tisíc eur

Plamienok n.o. 714-tisíc eur

Nadácia Tatra Banky 700-tisíc eur

Kto môže dať až 3 percentá?

Tri percentá z odvedených daní môžete poukázať vtedy, ak ste v roku 2017 pracovali aj ako dobrovoľník. A to v rozsahu minimálne 40 hodín. Písomné potvrdenie o tom získate od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali. Predložíte ho spolu s ďalšími tlačivami. Dobrovoľník pritom nemusel pracovať len pre jednu organizáciu, počet hodín si môže „vyskladať” aj od viacerých.

Firmy môžu darovať viacerým

Možnosť venovať dve percentá majú aj podnikatelia a firmy. Právnické osoby môžu svoje 2 percentá dokonca rozdeliť medzi viacerých prijímateľov. Maximálna suma pre jedného prijímateľa je 1 % z dane z príjmov právnickej osoby, ale môže to byť aj menej, minimálne však 8 €.