POZOR, aj vynikajúci študent už zlyhal na maturitách! TRIKY odborníka, ako si všetko zapamätáte Odborník sa venuje školstvu celý život. Študentom radí, ako zvládnuť skúšku dospelosti s chladnou hlavou. Foto: Matej Kalina, Michal Smrčok

Pre mnohých stredoškolákov sa začal akademický týždeň a sú po uši zahrabaní v učebniciach. Každý by chcel mať pri ťahaní otázok trochu šťastia, no nedá sa na to spoľahnúť. Ako sa najlepšie pripraviť na maturitu?

Mnohí žiaci sa už drilujú a so skracujúcim sa časom pôjde do tuhého. Skúsený odborník a pedagóg Miron Zelina radí, ako sa učiť počas akademického týždňa, aby ste na maturitách nepohoreli. Aj dobrému žiakovi sa totiž môže stať, že sa precízne pripraví na 90 percent a vytiahne si akurát tú otázku, ktorú už nestihol! Ako by mali žiaci postupovať pri učení?

- Na prvom mieste si treba urobiť časový rozvrh, v ktoré hodiny a čas sa bude žiak učiť a kedy bude oddychovať a prerušovať učenie sa. Na záver by si to žiak mal prebrať celé, či už všetky kapitoly vie približne narovnako a môže sa oprieť o hlavné body a zistiť, kde mu ostali medzery. Treba ísť od najľahšieho učiva po najťažšie alebo naopak?

- Najprv treba zopakovať hlavné body z každej tématickej časti, mať ich v zálohe a potom sa na druhom mieste venovať tomu, pri čom sa sa cíti žiak slabšie. Kedy sa žiaci najlepšie sústredia na učenie?

Záleží od toho, ako bol žiak zvyknutý. Akonáhle sa zvykne učiť nejakým spôsobom a teraz by to chcel narušiť, tak si v tom urobí len väčší neporiadok. Sú žiaci, ktorí sa učia poobede, iní sa zase lepšie sústredia večer alebo ráno. Koľko by sa mali naraz učiť?

Nie viac ako hodinu a pol až dve hodiny intenzívneho učenia, lebo potom dôjde k preučeniu a zmätku v hlave. Môžu sa mu pomiešať informácie. Čo by mal žiak robiť počas prestávky?

Úplne vypnúť. Myslieť na niečo iné. Dobré je robiť nejakú fyzickú činnosť, lebo akonáhle si ľahne, že oddychuje, tak bude zase myslieť len na učivo. Dobrá je prechádzka alebo baviť sa s niekým, jednoducho, aby sa nevracal myšlienkou naspäť k látke, ktorú sa učí. A čo večer pred maturitou? Učiť sa či nie?

Dôležité je, aby bol žiak odpočinutý. To zase závisí od toho, ako sa mu najlepšie učí. Nemal by ťahať do noci, potom môže mať útlm. Mal by ísť spať vtedy, kedy je zvyknutý. Ako sa zbaviť trémy pri skúške?

Tréma a strach sa dá odbúrať tým, že si zopakujete hlavné body a získate sebavedomie. Postaviť sa k tomu tak, že áno, viem základné veci. Môže ma niečo zaskočiť, ale na to teraz nebudem myslieť. Stáva sa, že si žiak vytiahne jedinú otázku, na ktorú nie je pripravený. Čo robiť vtedy?

Učiť sa hlavné body každého celku je prevencia toho, že nenastane problém, že žiak nič nevie. Majú dopredu otázky, čo sa majú učiť. Sú typy ľudí, ktorí sa učia precízne. Majú napríklad 10 tém, 8 sa naučí poriadne, ale viac už nestihne. A vytiahne si akurát tému 9. Preto je dôležité prejsť si najprv hlavné body všetkého. Spoľahnúť sa dá potom aj na improvizáciu. 12 tipov, ako zvládnuť maturitu 1. Vytvárajte bláznivé a vtipné príbehy

Bifľovanie nefunguje, aj keby ste si učivo opakovali niekoľkokrát. Ak si potrebujete zapamätať názvy literárnych diel, historických udalostí alebo cudzie slovíčka, najlepšie urobíte, ak si z nich vytvoríte príbeh. Čím bude zaujímavejší a vtipnejší, tým sa zvyšuje šanca, že ich z pamäti rýchlo vylovíte.

Príklad: Potrebujete si zapamätať diela od Martina Kukučína Rysavá jalovica, Neprebudený, Mladé letá, Veľkou lyžicou, Svadba? Skúste príbeh: „Neprebudená rysavá jalovica jedla na svadbe za svojich mladých liet veľkou lyžicou.“

2. Nakreslite si myšlienkovú mapu

Pomôže aj to, ak si z učenia spravíte zábavu. Portál ako-sa-naucit-skor.com odporúča urobiť si myšlienkovú mapu.

Príklad: Ak si máte z biológie zapamätať všetky sústavy v tele človeka, nakreslite si ich a popíšte. Nešetrite farebnými fixkami a obrázkami, aj oko si pamätá.

3. Skúste vlastné mnemotechnické pomôcky

Vďaka nim si zapamätáte informácie nielen rýchlejšie, ale aj dlhodobo. Za všetkým je asociácia: vytvorte si spojenie neznámej informácie s tou, ktorú už poznáte, alebo ťažko zapamätateľný fakt spojte s jednoduchým.

Príklad: Mnohí poznáte klasickú pomôcku na rímske číslice „LaCoDoMa“, ktoré predstavujú číslice 50, 100, 500 a 1 000. Struny na gitare si zase zapamätáte ako „Eva Hodila Granát Do Atómovej Elektrárne“. Keď budete vymýšľať svoje pomôcky, nešetrite fantáziou ani humorom.

4. Lepšie je raz pochopiť, ako stokrát drilovať

Tento trik môžete uplatniť najmä pri matematike a prírodovedných predmetoch. Vec, nad ktorou si potrápite hlavu a pochopíte ju, sa vám určite zafixuje.

Príklad: Ak si máte zapamätať veľký a malý krvný obeh, musíte porozumieť tomu, ktorý na čo slúži a ako sú navzájom prepojené. Ak sa to len mechanicky nabiflíte, na skúške môže nastať skrat a nedostanete zo seba ani slovo. Ak tomu však rozumiete, budete pred porotou akčne šermovať rukami a ukazovať, ako to v tele funguje.

5. Učiť sa začnite od najjednoduchšieho, čomu najlepšie rozumiete. Postupne nabaľujte ďalšie množstvo informácií.

6. Vypracujte si reálny plán, kedy chcete čo zvládnuť, a snažte sa ho držať.

7. Najefektívnejšie je učiť sa doobeda, vtedy sa náš mozog dokáže najlepšie sústrediť.

8. Niekomu sa lepšie učí potichu, iný si musí všetko hovoriť nahlas. Učte sa podľa toho, ako vám to najlepšie vyhovuje.

9. Nesnažte sa učiť príliš dlho a naraz. Aj mozog si totiž potrebuje vydýchnuť. Približne po hodine učenia si dajte 15- až 20-minútovú prestávku.

10. Pauzu využite na úplne inú činnosť – zajedzte si, prejdite sa alebo urobte sto drepov.

11. Po prestávke v krátkosti prebehnite, čo ste sa pred ňou naučili a pokračuje s novou látkou.

12. Deň pred veľkou skúškou sa už neučte. Doprajte si oddych na upokojenie nervov. Choďte na prechádzku, vyčistite si hlavu pri športe. Zaspať vám pomôže pohár teplého čaju alebo mlieka. Slováci, pozor! Brusel rozdáva ZADARMO tisíce lístkov na cestovanie po Európe. Ujde sa aj vám? Tu už ide o zdravie! Neuveríte, aké nechutnosti našli experti na oblečení v obchodoch! Bulgur, kuskus, pšeno, pohánka: Takéto dobroty si z nich rýchlo pripravíte!

Autor: mz