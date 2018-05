Osobný BANKROT neznamená, že vás hneď vymažú zo zoznamu dlžníkov: Toto musíte urobiť!

Ak má vaše meno zmiznúť zo zoznamu dlžníkov, musíte sa o to postarať!

Stovky Slovákov majú dlžoby, ktoré nedokážu splácať, a tak situáciu riešia osobným bankrotom. V apríli ich bolo na Slovensku vyhlásených až 960. Sociálna poisťovňa však upozorňuje všetkých, že ani po oddlžení súdom ich pohľadávky nezanikajú. Ako treba postupovať?

Všetky pohľadávky Sociálnej poisťovne, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu, sa stávajú nevymáhateľné, to však neznamená, že zaniknú. Znamená to len toľko, že Sociálna poisťovňa ich nemôže ďalej od dlžníka vymáhať.

Dlžné poistné za obdobie ešte pred vyhlásením konkurzu si môžete doplatiť, aby sa vám dané obdobie zarátalo do vašich nárokov na dôchodok. Ak poistné nezaplatíte, mesiace či roky neplatenia poistného vám pri výpočte dôchodku nezohľadnia, takže vaša penzia bude nižšia. Týka sa to aj Slovákov, ktorí požiadali o oddlženie formou splátkového kalendára a v rámci neho nebolo poistné zaplatené v plnom rozsahu.

Ak zistíte, že vám vznikol dlh voči Sociálnej poisťovni, je vo vašom záujme, aby ste situáciu hneď riešili. Predídete tak narastaniu dlhu pre penále za každý deň omeškania platby aj problémom spojeným s neskorším vymáhaním dlhu napríklad pri exekúcii.

Čo radí Sociálna poisťovňa

1. Ako vznikne dlh

Neplatením poistného

Platením poistného v nižšej sume

Platením poistného s omeškaním

Neuvedením správneho variabilného, špecifického a konštantného symbolu

Predpísaním penále za nižšiu platbu, resp. za platbu s omeškaním

Uložením pokuty

2. Ako sa o dlhu dozviete

Sociálna poisťovňa vedie verejný elektronický zoznam dlžníkov na svojej webovej stránke. V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby, ktoré dlhujú Sociálnej poisťovni od 3,32 eur. Zoznam sa aktualizuje štyrikrát mesačne.

Doručením rozhodnutia o predpísaní dlžnej sumy poistného, penále, o uložení pokuty.

Osobnou návštevou príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

Prostredníctvom SMS alebo e-mailu, ak ide o SZČO či zamestnávateľa.Je v záujme klienta informovať sa o svojom dlhu, lebo s každým dňom omeškania s platením poistného dlh narastá a Sociálna poisťovňa nie je povinná upozorňovať klientov na dlžné sumy.

3. Čo sa deje s vaším dlhom

Dlžné poistné Sociálna poisťovňa predpisuje rozhodnutím, v ktorom vyzve na jeho zaplatenie v konkrétnej lehote a poučí vás o možnosti odvolania sa.

Rozhodnutím sa predpisuje aj penále a ukladá pokuta.

Dlžník má možnosť v čase, kým ešte nie je jeho dlh postúpený na vymáhanie, požiadať pobočku Sociálnej poisťovne o splátkový kalendár.Od 1. 1. 2018 Sociálna poisťovňa môže na základe vašej písomnej žiadosti povoliť splátky dlžných súm poistného pre platobnú neschopnosť alebo z iného dôvodu, pre ktorý by vznikla platobná neschopnosť, ak možno predpokladať, že v období nie dlhšom ako 24 mesiacov bude schopná zaplatiť dlžné sumy poistného aje v čase rozhodovania o povolení splátok dlžných súm poistného schopná riadne odvádzať poistné.

Ak dlžník nezaplatí dlžnú sumu v danej lehote, ani sa proti rozhodnutiu neodvolá, a ani nepožiada o splátkový kalendár, Sociálna poisťovňa vymáha pohľadávku z úradnej moci tzv. správnym výkonom alebo pohľadávku postupuje exekútorovi či do mandátnej správy.

Povinnosť uhradiť dlžné poistné nie je možné odpustiť.

K premlčaniu práva predpísať poistné dochádza za desať rokov odo dňa splatnosti poistného. Právo predpísať poistné sa nepremlčuje, ak nebola splnená prihlasovacia alebo odhlasovacia povinnosť odvádzateľa poistného.

Právo vymáhať poistné sa premlčí za šesť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa poistné predpísalo.



4. Čo robiť, aby dlh nenarastal

Čo najskôr dlžnú sumu uhradiť.

Navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne, komunikovať o dlhu a riešiť situáciu.

V čase, kým ešte nie je dlh postúpený na exekúciu, resp. do mandátnej správy alebo Sociálna poisťovňa nezačala konanie o vymáhaní dlhu z úradnej moci, môže dlžník požiadať pobočku Sociálnej poisťovne o splátkový kalendár.



5. Aké následky má nezaplatenie alebo oneskorené zaplatenie dlhu

Sankcia za nesprávnu alebo oneskorenú platbu vo forme penále. Čím neskôr sa dlžné poistné zaplatí, tým vyššie bude penále, pretože z oneskorenej úhrady poistného narastá penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti do dňa úhrady poistného.

odo dňa splatnosti do dňa úhrady poistného. Neplatenie poistného má vplyv na dávky zo sociálneho poistenia pri nárokoch v budúcnosti.

Hrozba exekúcie.

Nepriznanie dávky zo systému sociálneho poistenia.

Problémy pri poskytovaní úverov a rôznych dotácií.



6. Čo robiť, ak rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť

Čo najskôr dlh uhradiť a predísť tak jeho vymáhaniu.

Konzultovať možnosť požiadať o splácanie dlžných súm.



7. Ako požiadať o splátkový kalendár

Žiadosť je potrebné podať v písomnej forme do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

V prípade povolenia splátok dlžných súm Sociálna poisťovňa určí výšku jednotlivých splátok dlžných súm, termín splatnosti jednotlivých splátok dlžných súm, číslo účtu v Štátnej pokladnici, na ktoré bude dlžník posielať jednotlivé splátky a výšku úrokov.

Dlžník je povinný splátkový kalendár rešpektovať. V prípade, ak nedodrží termín splátky, ktorý určila Sociálna poisťovňa na jednotlivé splátky, zaplatí nižšiu sumu jednotlivých splátok, alebo si neplní svoje odvodové povinnosti, stáva sa celá dlžná suma splatnou. V takom prípade sa splátkový kalendár zruší a už zaplatená suma sa použije na zápočet pohľadávky Sociálnej poisťovne.

8. Čo robiť, ak je dlh v mandátnej správe

Sociálna poisťovňa dlžníkovi doručí oznámenie o prevedení vymáhania dlhu do mandátnej správy. Dlžník je v oznámení poučený o tom, že spôsob a forma vymáhania dlhu je v kompetencii mandatára.

Dlžník bude mandatárom vyzývaný na uhradenie dlhu písomne, telefonicky, sms správami.

Pri riešení takýchto pohľadávok, ako aj možnosti dohodnúť si splátkový kalendár je potrebné kontaktovať už priamo mandatára.

Výška pohľadávky voči dlžníkovi , ktorá je prevedená do mandátnej správy, sa nenavyšuje.Dlžník pohľadávku uhrádza aj naďalej na pôvodné číslo účtu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

9. Čo robiť, ak je dlh v exekučnom konaní

Je potrebné, aby dlžník po upovedomení o začatí exekučného konania čo najskôr uhradil dlh, v takomto prípade odmena exekútorovi v exekučnom konaní predstavuje len 10 % z vymáhanej sumy.

Dlžník uhrádza pohľadávku uplatnenú Sociálnou poisťovňou na pôvodné číslo účtu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, v zmysle upovedomenia.

Výška uplatnenej pohľadávky, ktorú vymáha súdny exekútor, je navýšená o trovy exekúcie.

Exekútor môže s dlžníkom uzavrieť písomnú dohodu o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky podľa Exekučného zákona.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa exekučného konania a uhradenia dlhu uplatnenej v exekúcii kontaktujte príslušného exekútora alebo príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.



10. Čo robiť ak dlh vymáha Sociálna poisťovňa tzv. „správnym výkonom“

Sociálna poisťovňa je oprávnená vymáhať svoje pohľadávky z úradnej moci tzv. „správnym výkonom“ (podľa § 225a a nasl. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnej poisťovni v znení zákona č. 2/2017 Z. z.)

voči fyzickej osobe zrážkami zo mzdy a z iného príjmu dlžníka, prikázaním peňažnej pohľadávky z účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky dlžníka a zrážkami z dávok, ktoré dlžníkovi vypláca Sociálna poisťovňa,

voči právnickej osobe prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky dlžníka.

Je potrebné, aby dlžník po upovedomení o začatí vymáhania dlhu uhradil dlžnú sumu čo najskôr alebo podal v 15-dňovej lehote odvolanie v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

11. Ako je to s dlhom voči Sociálnej poisťovni pri osobnom bankrote

Pojem osobný bankrot sa používa na označenie zákonom upraveného procesu, ktorým sa fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba nepodnikateľ môže zbaviť svojich dlhov. Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii pod týmto pojmom rozumie oddlženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Podstatou je, aby sa dlhy tejto fyzickej osoby nemohli vymáhať núteným výkonom a aby táto osoba bola uchránená pred exekučnými následkami.

Ak je vyhlásený konkurz s oddlžením na fyzickú osobu, Sociálna poisťovňa si prihlási pohľadávku na poistnom, resp. na dávkach. Ak počas konkurzu dôjde k čiastočnému uspokojeniu prihlásených pohľadávok, v zostatku neuspokojenej časti sa pohľadávky stávajú nevymáhateľné. Neznamená to zánik pohľadávky, znamená to len toľko, že Sociálna poisťovňa ich nemôže ďalej vymáhať. Preto z tohto dôvodu nedôjde ani k výmazu dlžníka zo zoznamu dlžníkov Sociálnej poisťovne. Podobne je to aj pri oddlžení formou splátkového kalendára, pohľadávky neuhradené splátkovým kalendárom sú nevymáhateľné.

12. Aké sú dôsledky osobného bankrotu

Nezaplatenie poistného na sociálne poistenie fyzickou osobou za určité obdobie bude mať dopad na priznanie neskorších nárokov na dôchodok. Aj po oddlžení si však fyzická osoba môže poistné doplatiť. Preto je potrebné, aby sa obrátila na Sociálnu poisťovňu ešte pred podaním návrhu na konkurz alebo ihneď po jeho skončení a informovala sa o následkoch nezaplatenia poistného. Pobočky Sociálnej poisťovne jej na požiadanie oznámia obdobie a výšku nezaplateného poistného. To isté sa vzťahuje na fyzické osoby, ktoré požiadali o oddlženie formou splátkového kalendára a v rámci neho nebolo poistné zaplatené v plnom rozsahu.

13. Možnosť odpustenia povinnosti zaplatiť penále alebo zníženia penále

Sociálna poisťovňa nemá možnosť odpustiť penále viažuce sa na neuhradené poistné za obdobie po 1. januári 2005.

Sociálna poisťovňa môže odpustiť penále viažuce sa na poistné a príspevky, ktoré neboli odvedené včas alebo boli odvedené v nižšej sume len za obdobie do 31. decembra 2004.

Dlžník môže požiadať o odpustenie povinnosti zaplatiť penále. Žiadosť je potrebné podať v písomnej forme príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Je potrebné, aby dlžník mal uhradené dlžné sumy poistného a príspevkov najneskôr v deň podania písomnej žiadosti a v období odo dňa doručenia žiadosti do dňa vydania rozhodnutia o žiadosti odvádzal poistné a príspevky včas a v správnej sume.

