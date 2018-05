Hranica veku odchodu do dôchodku by mala byť najviac 65 rokov. Ilustračné foto

Nemôžeme nechať ľudí, aby pracovali až do smrti. Týmito slovami predstavil šéf vládneho Smeru-SD Robert Fico najnovší zámer, podľa ktorého by sa dôchodkový vek Slovákov nemal zvyšovať donekonečna.

65 rokov a dosť. To by mala byť posledná hranica veku odchodu do dôchodku. „Nemôžeme nechať ľudí, aby až do smrti pracovali," vyhlásil predseda najsilnejšej koaličnej strany Smer-SD Robert Fico.

Konkrétny návrh, ako dôchodkový vek zastropovať, bude ešte predmetom rozhovorov medzi koaličnými partnermi. Aktuálne sú podľa Fica v hre tri varianty. Prvým je 65 rokov pre každého, druhým je to, čo žiadajú odborári, aby bol strop 64 rokov a tretím je 65 rokov pre mužov a 63 rokov pre ženy.

Aktuálne je vek odchodu do dôchodku na Slovensku 62 rokov a 139 dní. Štát ale každý rok prihadzuje desiatky dní, ktoré musíme odpracovať, aby sme mohli ísť do penzie. Budúci rok to už bude 62 rokov a 200 dní, v roku 2020 už 62 rokov a 250 dní. Podľa odhadov ministerstva práce do roku 2050 penzijný vek postupne narastie až na takmer 67 rokov.

Na zastropovanie penzijného veku je potrebná ústavná väčšina v parlamente. Fico tvrdí, že zámer zatiaľ prediskutoval s šéfom koaličného Mosta-Híd Bélom Bugárom a čaká ho rokovanie s predsedom SNS Andrejom Dankom.