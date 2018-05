OTRASNÁ HYGIENA v nemocniciach na Slovensku: Táto zákerná baktéria nakazila Sandru (34) pri pôrode aj operácii!

Hoci sa do nemocnice chodíme liečiť, mnohí Slováci sa práve tam infikujú zákernou baktériou či vírusom. Dôkazom je Bratislavčanka Sandra (34), ktorá sa až dvakrát stala obeťou nemocničných baktérií. Hoci podľa aktuálnych údajov spoločnosti Svet zdravia sa v našich špitáloch infikuje až 7 percent pacientov, oficiálne čísla hovoria len o 1 percente nakazených a aj preto sa problém zľahčuje a situácia sa nezlepšuje!

Nozokomiálne nákazy, teda tie, ktoré „chytíme“ v nemocnici, začínajú byť čoraz vážnejšou hrozbou. Môžu skomplikovať priebeh pôvodnej choroby alebo predĺžiť hospitalizáciu pacienta. Mladá mamička Sandra (34) sa už dvakrát stala obeťou nemocničných baktérií. „Prvýkrát pri pôrode, keď som sa nakazila priamo v nemocnici stafylokokom. Liečili ma antibiotikami,“vysvetľuje Sandra. V nemocnici jej vraj tvrdili, že to je bežné, pretože predtým ležala dva mesiace na rizikovom oddelení.

„Druhýkrát sa mi to stalo po operácii, keď som ležala na oddelení. Dostala som horúčky a infekciu do rany,“pokračuje Bratislavčanka. Určite by podľa nej pomohla lepšia hygiena v nemocniciach. „Našťastie, teraz už majú pacienti k dispozícii aspoň dezinfekčné prípravky, v minulosti to bolo horšie. Ale keď vidím upratovačky, ako len prebehnú všetko savom a idú preč, tak veru neviem,“ doplnila.

Nemocničné nákazy sú bežné všade vo svete, v západných krajinách na ne ochorie 6 až 7 percent hospitalizovaných pacientov. Slovenské nemocnice podľa Úradu verejného zdravotníctva vlani vykázali 0,9-percentný výskyt tohto typu nákaz. To by znamenalo, že sa infikuje len 1 pacient zo 100. Podľa odborníkov však nejde o skutočné číslo - háčik je v tom, že lekári jednoducho tieto údaje nezapisujú. Aká je skutočnosť, zisťovali odborníci zo siete nemocníc Svet zdravia vo svojich 14 zdravotníckych zariadeniach.

Navonok „luxus“ na nemocničnom WC, ale... Foto: Vlado Benko jr.

„Na každom oddelení sme podľa medzinárodnej metodiky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb zbierali dáta počas jedného dňa, pričom sme skontrolovali zdravotnú dokumentáciu vyše 2 000 hospitalizovaných pacientov. Štúdia potvrdila nozokomiálne nákazy až u 7,35 percenta chorých,“uviedol medicínsky riaditeľ Sveta zdravia Róbert Hill. Znamená to, že každý 13. Slovák sa v nemocnici nakazí nejakou infekciou.

„Číslo je takmer osemkrát vyššie, ako je reálne priznané v slovenských nemocniciach,“konštatuje generálny riaditeľ spoločnosti Vladimír Dvorový. Podľa hlavnej epidemiologičky Sveta zdravia Jany Skalovej necelú polovicu týchto nákaz nie je možné nijako ovplyvniť. Mnohým sa však dá predchádzať a treba sa v prvom rade zamerať na hygienu rúk samotných zdravotníkov. „Až 60 percent všetkých nozokomiálnych nákaz vzniká nedostatočnou či nesprávnou hygienou rúk,“ tvrdí Skalová.

V nemocnici v Galante sa nakazil každý desiaty pacient. Foto: archív

Podľa Úradu verejného zdravotníctva naši hygienici neberú problém na ľahkú váhu: robia kontroly, zbierajú dáta, školia zdravotníkov. Jozefína Kaššová z komunikačného referátu spresnila, že dôraz kladú na používanie ochranných pracovných pomôcok pri ošetrovaní pacientov, na hygienu rúk zdravotníkov či dodržiavanie zásad, ktoré bránia množeniu mikróbov.

Pri zistení hrubých nedostatkov z nedbanlivosti dávajú pokuty. „Spolu s Úradom verejného zdravotníctva pracujeme na Národnom pláne kontroly infekčných ochorení, ktorý ešte precíznejšie nastaví pravidlá,“ informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Otrasná úroveň hygieny v nemocniciach na Slovensku Najčastejšie nákazy, ktoré hrozia v našich nemocniciach Pôvodcovia nemocničných infekcií za posledné roky v slovenských zdravotníckych zariadeniach Staphylococcus aureus a iné stafylokoky: 15,4 %

Klebsiela sp.: 15,1 %,

Clostridium difficile: 14 %

E. coli: 8,4 %

Pseudomonas sp.: 8,4 %

Sepsy: 17,1 % nákaz, najviac ich epidemiológovia zaznamenali na oddeleniach a klinikách intenzívnej medicíny, interných, chirurgických a hematologických oddeleniach. Infekcie v číslach Štúdia konečne odhalila skutočné počty pacientov nakazených v nemocnici na Slovensku. 20 l je odporúčaná minimálna spotreba dezinfekčných prostriedkov v nemocniciach na 1 000 lôžkodní

10 l – asi toľko dezinfekčných prostriedkov minú v priemere naše nemocnice v skutočnosti na 1 000 lôžkodní

7,35 % pacientov sa nakazilo v nemocnici podľa štúdie Sveta zdravia

0,9 % nakazených pacientov vykazujú nemocnice v oficiálnych štatistikách

Lévyová: Povedzte lekárovi, nech si umyje ruky

Slovákom často chýba odvaha, aj keď ide o zdravie. Podľa prezidentky najväčšej pacientskej organizácie Márie Lévyovej však treba odhodiť zábrany. „Každý pacient má právo na bezpečnú zdravotnú starostlivosť a začína sa to rukami. Mal by teda mať právo povedať – pán doktor, neumyli ste si ruky,“ prízvukuje šéfka Asociácie na ochranu práv pacientov. Overte si teda, či si ich pred kontaktom s vami vydezinfikoval.

A J TOTO MÔŽE CHORÝCH OHROZIŤ! Foto: archív

