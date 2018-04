Neseďte doma a poďte sa kúpať. Tieto akvaparky ponúkajú množstvo zábavy aj relaxu!

Čaká nás krásny slnečný víkend, ktorý si mnohí vďaka sviatku práce 1. mája predĺžia aj o dva dni. Ak sa chcete zabaviť a zároveň si oddýchnuť, vezmite aj deti a poďte do akvaparku. Vyšantia sa vo vlnách či na tobogane a vy sa môžete zrelaxovať vo vírivke, saune alebo na masáži. Vyberte si niektorý z našich tipov.

Za skvelou zábavou nemusíte cestovať ďaleko. Slovensko sa môže pýšiť množstvom kúpeľných prameňov, kúpeľných miest či zábavných vodných parkov. My sme pre vás vybrali tie najväčšie. Pozrite, čo ponúkajú.

Aquacity Poprad

Foto: archív



Pod Tatrami si okrem našich hôr môžete užiť aj kúpanie v AquaCity Poprad. Akvapark ponúka 13 vonkajších a vnútorných bazénov, tobogány, 350 vodných atrakcií, najväčšie wellness a spa centrum na Slovensku, detské kútiky, ihriská, zábavné animačné programy pre deti a výnimočnú 3D Laser show. Dospelí ocenia rôzne druhy sáun, inhalácii, vírivky, zátoku lásky alebo snežnú jaskyňu.



Cena: Celodenný vstup dospelého vyjde 22 €, študenta, seniora a ŤZP 19 €, za dieťa do 120 cm zaplatíte 1 €.

Aquapark Tatralandia

Foto: archív



Tatralandia sa od leta 2016 stala najväčším areálom vodnej zábavy s ubytovaním v Strednej Európe a zároveň jediným, kde si môžete aj zasurfovať. Súčasťou areálu je Aquapark Tatralandia, s celoročným prímorským rajom Tropical Paradise, svetom miniatúr Tatrapolis, aj ubytovacím komplexom Holiday Village Tatralandia. Počas letnej sezóny si užijete v 14 bazénoch s morskou, termálnou aj čírou vodou. Nudiť sa určite nebudete vďaka 26 toboganom a šmýkačkám, atrakciám, celodennému programu s animačným tímom.



Cena: Za dieťa od 3 do 6. rokov zaplatíte 14 €, od 6 do 12 rokov 17 €, študenti a seniori zaplatia 20 €, dospleý 23 €. Rodinný vstup stojí 55 €. Pri zakúpení vopred online, ušetríte.

Bešeňová

Foto: archív



Termálne srdce Liptova Bešeňová ponúka odpočinok v 9 bazénoch s termálnou alebo priezračnou vodou s teplotou až do 40 °C. Energiu načerpáte v saunovom svete v 6 suchých alebo parných saunách a počas 50. relaxačných procedúr. Stále obľúbenejšími sú v novej Bešeňovej saunové rituály nielen za bieleho dňa, ale aj za mesačného svitu počas špeciálnych eventov - Noci saunových rituálov.



Cena: Za dieťa od 3 do 6. rokov zaplatíte 14 €, od 6 do 12 rokov 17 €, študenti a seniori zaplatia 20 €, dospleý 23 €. Rodinný vstup stojí 55 €. Pri zakúpení vopred online, ušetríte.

Thermalpark Dunajská Streda

Foto: archív



V krásnom prostredí v srdci Žitného Ostrova ponúka Thermalpark Dunajská Streda dokonalý relax pre všetky vekové kategórie. K dispozícii sú štyri vnútorné a šesť vonkajších bazénov. Pre malé deti ponúka kúpalisko vyžitie v detskom bazéne so zábavnou šmykľavkou a detský letný klub s pestrým programom. Väčší nadšenci adrenalínu a zábavy majú možnosť vyskúšať tobogánovú vežu so siedmimi tobogánmi. Nové masážne centrum so šiestimi masážnymi priestormi a obnovený saunový svet so štyrmi saunami (fínska, bio, infra a parná), so soľnou kabínou, jacuzzi a ochladzovacím bazénom si vychutnajú najmä dospelí.



Cena: Celodenný vstup stojí 9,00 € pre dospelého, 8,00 € zľavnený pre seniorov, 6,00 € pe deti do 14 rokov, deti do 3 rokov majú vstup zdarma.

Spa & Aquapark Turčianske Teplice

Foto: archív



V Turčianskej kotline medzi Malou a Veľkou Fatrou sa na okraji kúpeľného mesta nachádza areál aquaparku, ktorý je známy pre blahodarné účinky termálnej vody s teplotou 38 °C. Vyskúšať môžete „Movie tobogan“ so špeciálnou videoprojekciou a „Kamikadze“ s odvážne strmým sklonom. Okrem vonkajších i vnútorných bazénov nechýbajú ani vírivka, divoká rieka, hojdací záliv, vodné delo s chrličom, vodné ležadlá a šmykľavka. Sú tu aj detský a relaxačný bazén, masážne trysky a svetelné efekty. Pre odpočinok a rozmaznávanie sú k dispozícii rôzne masáže, kúpele a procedúry.

Cena: Deti do 6 rokov zdarma, celodenný lístok pre deti od 6 do 15 rokov 8,80 €, dospelí 17,50 €.

Kúpele Rajecké Teplice

Foto: archív



Patria medzi najkrajšie a najznámejšie kúpele u nás. Pre aktívny oddych, regeneráciu pohybových schopností, liečebné procedúry, príjemné ubytovanie, dobrú stravu a tímy odborných lekárov vám zaručujú príjemný pobyt. Žriedla termálnych prameňov majú vďaka 38 °C teplej vody vynikajúce liečivé účinky.

Vstupné do termálnych bazénov: 28 € celý deň, 17 € dve hodiny.

Aquapark Senec

Foto: archív



Areál ponúka po celý rok 6 bazénov s teplotou vody 28 - 38 °C, v letnej sezóne je k dispozícii až 11 bazénov. Užijete si rôzne atrakcie: masážne lavice, vodné dýzy, protiprúdy, vodný chrlič, vzduchový gejzír či vodný dáždnik.

Vstupné do bazénov v akvaparku: 22 € dospelý celý deň (pondelok až nedeľa), 12 € dospelý 3 hodiny (piatok až nedeľa a sviatky), 4 € dieťa od 3 do 14 rokov na 3 hodiny (celý týždeň), 25 € rodinná sobota (2 dospelí a 2 deti na 3 hodiny).