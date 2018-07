Najbiednejšie dôchodky Slovákov idú konečne hore: Pozrite sa, koľko vám pridajú!

Niekto si prilepší o 8 eur, ale môže to byť aj viac ako 10 eur, záleží hlavne na tom, koľko máte odpracovaných rokov. Najnižšie dôchodky sa budú zvyšovať vďaka tomu, že sa od júla zvýšila suma životného minima. Ako to vychádza vám?

Životné minimum sa 1. júla zvýšilo zo 199,48 na 205,07 eura mesačne, teda o viac ako 5 eur. To znamená, že porastú aj minimálne dôchodky. Ak má dôchodca odpracovaných 30 rokov, dostane dnes penziu najmenej 271,30 eura. Od januára budúceho roku bude minimálny dôchodok až 278, 90 eura, čo preňho znamená zvýšenie o 7,60 eura. „To však platí len vtedy, ak úhrn jeho dôchodkových príjmov aj po valorizácii od 1. januára 2019 bude nižší, ako minimálny dôchodok, teda 278,90 eur,“ vysvetlil pre pluska.sk hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Môže to byť aj viac. Komu Sociálna poisťovňa uznala napríklad 40 odpracovaných rokov, dostáva dnes minimálny dôchodok 313,20 eura a po novom by to malo byť 322 eura. Prilepší si teda o 8,80 eura.

Hranice minimálneho dôchodku v kalendárnom roku určuje vždy suma životného minima platná v druhom polroku predchádzajúceho roka. „Súčet dôchodkových príjmov poistenca, ktorý má aspoň 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, od 1. januára 2019 nebude môcť byť nižšia ako 278,90 eura mesačne,“uvádza sa na stránke Sociálnej poisťovne. O zvýšenie minimálneho dôchodku nemusíte žiadať, poisťovňa to urobí automaticky.

Pozrite sa, koľko vám pridajú k minimálnemu dôchodku podľa rokov kvalifikovaného dôchodkového poistenia, teda takéto, ktoré vám uzná Sociálna poisťovňa.

Ako to vychádza podľa odrobených rokov: 30 rokov: dnes 271,30 €, po novom 278,90 €

31 rokov: dnes 275,30 €, po novom 283,00 €

32 rokov: dnes 279,30 €, po novom 287,10 €

33 rokov: dnes 283,30 €, po novom 291,20 €

34 rokov: dnes 287,30 €, po novom 295,40 €

35 rokov: dnes 291,30 €, po novom 299,50 €

36 rokov: dnes 295,30 €, po novom 303,60 €

37 rokov: dnes 299,30 €, po novom 307,70 €

38 rokov: dnes 303,30 €, po novom 311,80 €

39 rokov: dnes 307,20 €, po novom 315,90 €

40 rokov: dnes 313,20 €, po novom 322,00 €

41 rokov: dnes 319,20 €, po novom 328,20 €

42 rokov: dnes 325,20 €, po novom 334,30 €

43 rokov: dnes 331,20 €, po novom 340,50 €

44 rokov: dnes 337,20 €, po novom 346,60 €

45 rokov: dnes 343,20 €, po novom 352,80 €

46 rokov: dnes 349,10 €, po novom 358,90 €

47 rokov: dnes 355,10 €, po novom 365,10 €

48 rokov: dnes 361,10 €, po novom 371,20 €

49 rokov: dnes 367,10 €, po novom 377,40 €

50 rokov: dnes 373,10 €, po novom 383,50 €

