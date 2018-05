NOVÉ pravidlá pri hypotékach: Bratislavčania budú mať len na malý byt. A takto dopadnú ľudia v iných regiónoch!

Takto sa sprísnia podmienky na získanie hypotéky, banky budú brať do úvahy aj vaše staré dlhy



Celkový dlh, vrátane nového úveru, nebude môcť prevyšovať 8-násobok čistého ročného príjmu žiadateľa o úver. Od 1. júla 2018 budú môcť banky nad túto hodnotu poskytnúť 20 % nových úverov, od októbra do konca tohto roka bude môcť byť týchto úverov 15 % . Od januára 2019 do konca marca bude môcť byť úverov nad túto hodnotu 10 % a od júla 2019 len 5% týchto hypoték.

Ďalších 5 % bude výnimka pre mladých ľudí. Táto výnimka umožní poskytovať úvery s celkovou zadlženosťou do 9-násobku čistého ročného príjmu. Nové pravidlá sa síce budú týkať nových úverov, no pri ich posudzovaní sa budú brať do úvahy aj staré dlhy žiadateľa.

Kto si už skôr požičal napríklad sumu vo výške štvornásobku svojho čistého ročného príjmu, polovicu úverového maxima si tak už vyčerpal. Podľa údajov NBS sa v poslednom štvrťroku minulého roka nad úrovňou celkovej zadlženosti 8-násobku ročného príjmu žiadateľa nachádzalo približne 19 % poskytnutých úverov.