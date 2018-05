LEN PRE DOSPELÝCH Sex v aute či na ulici: Je to úchylka?

Policajta v americkom Wisconsine šokoval nahý pár ktorý si to na plné hrdlo rozdával v aute rovno na pivnej slávnosti. Keď Emily (20) a Baileyho (21) upozornil, že rušia ostatných, urobili niečo šokujúce. Naši policajti našli takýto pár v centre Bratislavy! Je to úchylka?

Sexujúcemu páriku v americkom Wisconsine dal policajt, krorého zavolali o tretej nadránom obyvatelia k húpajúcemu sa autu, z ktorého vychádzalu jednoznačné hlasné vzdychy, čas nato, aby sa obliekli. Niekoľko minút stál opodiaľ, ale mladí veselo súložili ďalej, pod policajným dozorom. Keď dôstojník znovu nakukol do auta, Baily mi povedal: „Veď si chlap, musíš to pochopiť!“ Nepochopil a predviedol ich na miestnu policajnú stanicu. Obvinili ich z nemiestneho správania, pred súd však nakoniec nešli.

Tento párik zaistili pri sexe v aute. Foto: Polícia Wisconsin

Sex na Námestí SNP

Naši policajti koncom apríla zaistili súložiaci párik priamo na trávniku za pamätníkom v strede námestia SNP v Bratislave. Nebola to mádež, muž mal 48 a žena 41 rokov. Rozhočení okoloidúci ich privolali o druhej popoludní. Milencov policajti eskortovali na príslušné policajné oddelenie a tam zistili, že Eva (41) z Bratislavy bola v priebehu posledných 24 mesiacoch za obdobný čin už odsúdená. Voči Františkovi z okresu Liptovský Mikuláš aj „recidivistke“ Eve vzniesli obvinenie z výtržníctva.

Je to úchylka?

Možno ste sa tiež už milovali v aute alebo niekde na lúke či v sene a páčilo sa vám to. Ak ste vtedy uvažovali, či je to normálne, nebojte sa. Podľa odborníkov, každý človek inklinuje k nejakej úchylke, kým však dodržíte hranice únosnosti, spoločenskej prípustnosti a nepohoršujete celé námestie, je to v poriadku. Dôležité je, že k tomu svojho partnera nenútite a chcete to obaja.

Podľa známeho sexuológa Radima Uzla väčšina neobvyklých sexuálnych aktivít je akousi odrodou fetišizmu, kedy kedy človek presúva svoj sexuálny cieľ z ľudí na nejakú vec, ktorá ho mimiriadne vzrušuje, napríklad bujné poprsie alebo trebárs topánky či nohavičky.

Jednou z úchyliek je aj exibicionizmus, kedy človeku prináša uspokojenie práve sexuálna aktivita na verejnosti. Niekoho najviac vzrušuje možnosť, že ho pri akte niekto uvidí. Nemusí sa to stať, stačí, že je to možné. Ak to budete skúšať, pozor, aby ten, kto vás uvidí, nebol privolaný policajt. Potom hrozia problémy, ktoré nevzrušujú asi nikoho.