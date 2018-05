LEN PRE DOSPELÝCH Pravda o dĺžke sexu: Máme byť hrdí alebo sa prepadnúť od hanby?

Hovorí sa, že sexuálny deň je streda. Najnovší prieskum ukázal, že milostné hry párov sa dnes najčastejšie odohrávajú v sobotu a ako najlepšie miesto si mnohé páry volia hotel. Zaujímavé je zistenie, ako získavajú čas na sex manažéri.

Ak nemáte čas na sex, plánujte si ho, ako pracovné stretnutia a odskočte si občas s partnerom do hotela. Takýto termín dodržíte!

Je známe, že dnešný hektický život a nedostatok času pre seba nás oberá nielen o spánok a kvalitné stravovanie, ale trpí pri ňom aj náš sexuálny život. Ukázal to najnovší prieskum amerického e-shopu EdenFantasys, ktorého sa zúčastnilo 2 000 ľudí. Väčšina z nich, až 60 %, priznala, že majú sexu menej, ako by chceli.

Sex s Oľgou

Preto si viac ako polovica z opýtaných (52%) vypomáha prekvapujúcim spôsobom: Čas na sex si presne plánujú. Jednoducho si do diára k termínom pracovných stretnutí zaradia kolónku SEX.

Niektorých to vzrušuje, iní to považujú za jedinú možnosť, ako získať čas na túto bohumilú činnosť. Darí sa im to priemerne 9-krát mesačne. Takéto zápisy v kalendári môžu dokonca priniesť aj oživenie vzťahu, ale iba v prípade, že tam máte správne ženské meno.

13.00 - Obed so šéfom

14.30 - SEX s Oľgou - hotel

15.30 - Porada oddelenia

„Ľudia si zvyčajne predstavujú milostný akt ako spontánnu záležitosť a myslia si, že mu plánovanie uberie na kráse. Nemusí to byť tak. Snažte se milovanie občas niečím ozvláštniť a vyhnete sa tomu, aby sa sex stal nudnou rutinou,“ hovorí Adam Durčák zo sexshopu Ruzovyslon.cz, ktorý sa zaoberá zdravou sexualitou.

Koľko trvá správny sex?

Máte radi rýchlovky? Väčšina ľudí považuje za ideálny sex, ktorý trvá 7 až 12 minút. V reáli podľa jedného slovenského prieskumu najčastejšie trvá milovanie menej ako sedem minút. Ak ste si doteraz robili ťažkú hlavu z toho, že sa svojej partnerke nevenujete dlhšie, nemusíte. Rýchlovky oceňujú aj ženy. Väčšinou totiž znamenajú oveľa väčšie vzrušenie ako rutina či dlhé plánovanie. Zistenie, že ste po svojej žene zrazu zatúžili tak, že to neznesie odklad, je príjemné. Nehanbite sa za takéto myšlienky!

Tipnite si, koľko času týždenne venuje priemerný dospelý človek sexu so svojím partnerom, je to také sexi číslo... Priemerne 69 minút.