LEN PRE DOSPELÝCH Babička (72) o svojom sexe s tínedžerom (19): Keď miluješ, nie je čo riešiť

Láska môže prísť v každom veku a nedodržiava žiadne pravidlá. Potvrdzuje to aj príbeh Almedy (72) amerického štátu Tennessee. Až v pokročilom veku našla životnú lásku. Je ňou 19-ročný Gary. Pozrite sa, čo povedali o svojom prvom sexe.

Sedemdesiatnička a mladík sa zoznámili na pohrebe jej syna. Tak sa do seba zahľadeli, že dnes sú manželia.

Táto nerovná dvojica sa zoznámila na pohrebe Almedinho syna, keď mal Gary len 17 rokov. Neskôr sa stretli opäť na jednej oslave, kde sa dali do reči. Gary tvrdí, že ho nikdy nepriťahovali mladé ženy, skôr naopak. „Prvá vec, ktorá ma na Almede zaujala, boli jej nádherné modré oči. Bola to láska na prvý pohľad," vyhlásil mladík.

Almeda nepochybovala ani na chvíľu, či je to ten pravý. Tak to jednoducho cítila. „Keď niekoho miluješ, vek je len číslo. Vedela som, že on je ten, s kým chcem stráviť zvyšok svojho života. Vek u mňa nikdy nehral rolu," vyznala sa úprimne babička šiestich vnúčat, niektoré sú dokonca vo veku jej nového manžela.

LEN PRE DOSPELÝCH Kam to majú ženy najradšej: Poriadne pikantné odhalenie!

Almedini rodinní príslušníci však majú na vec iný názor. Jej syn sa dokonca s mamou odmieta rozprávať a vnúčatá tiež majú problém akceptovať tento zvláštny vzťah. „Vnímam ho skôr ako kamaráta, než ako starého otca, ale naša babička je teraz šťastná," skonštatoval vnuk Aaron.

SEX NA STREDU Sú ľudia, ktorí masturbujú, lepší v posteli?

Keď sa táto informácia dostala na sociálne siete, vyvolala búrlivú diskusiu. Mnohých zaujíma najmä to, či a ako manželia fungujú fyzicky, veď 53-ročný vekový rozdiel je predsa len nezvyklý. Podľa toho, čo nalísali oni, výborne si rozumejú aj v sexe. Prvýkrát sa milovali počas svadobnej noci a bol to vraj nádherný zážitok. „Almeda je úžasná milenka," nevie si ju vynachváliť jej tínedžerský manžel.

Anketa Čo si myslíte o takýchto vzťahoch? Je to v poriadku, ak sa to páči im dvom. 44%

Svedčia o stále väčšej slobode myslenia. 5%

Fuj, je to nenormálne. 26%

Takéto svadby by mali zakázať!. 25% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

SEX NA STREDU Dostali ste neslušný návrh od šéfa? Na súde môžete žiadať aj odškodné!

Za svoj vzťah sa vôbec nehanbia. Na YouTube pravidelne zverejňujú videá o ich zamilovanosti aj o tom, ako spolu žijú. Mnohí tomuto mimoriadnemu vzťahu aj čipernej babičke držia palce a vyjadrujú podporu.