LEN PRE DOSPELÝCH Ako spoznáte, že vám zahýba: Neprehliadnite týchto 9 signálov!

Máte pocit, že váš partner či partnerka sa zrazu správa inak? Možno je v tom niekto tretí... Ak dokola tvrdí, že miluje len vás a vy máte stále pochybnosti, zamyslite sa, či ste nespozorovali tieto signály. Jeden nemusí znamenať vôbec nič, ale ak sa ich stretne viac, je to už povážlivé.

1. Skúša v posteli nové praktiky

To môže samozrejme svedčiť o veľkom sesuálnom apetíte, ale nemusí. Môže to byť aj znak, že sa objavil nový sexuálny partner a s vami si chce vopred vyskúšať, ako čo funguje, aby to potom v tej druhej posteli nebolo trápne. Alebo naopak skúša na vás to, čo sa tam naučil...

2. Schováva si mobil

Ak si pred vami partner schováva mobil, pri zvonení odchádza telefonovať do inej miestnosti, alebo niektoré telefonáty zloží s tým, že je to omyl, môže to byť znak, že voláva s niekým, o kom nemáte vedieť. Možno je to len šéf, ale ak si navyše mobil zamyká, aby ste si ani omylom neprečítali SMS-ky v ňom, je to na zváženie.

3. Začal o seba viac dbať

Doteraz ste ho nemohli dostať do obchodu a zrazu si sám kúpil nové sako či košeľu? To nevyzerá pre vás dobre. Ak k tomu pridal ešte aj novú vôňu, spozornite!

4. Skúmavý pohľad bez slov

Pristihli ste ho, že sa na vás dlho skúmavo pozerá? Možno vás porovnáva s tou druhou a rozmýšľa čo je preňho lepšie a romýšľa, ako by ste znášali rozchod.

5. Kupuje vám nezvyklo veľa darčekov

Môže to byť znak lásky, ale aj ospravedlnenie za to, čo robí, keď nie je s vami. Každý rieši pocit viny inak, niekto práve darčekmi.

6. Mení bez vysvetlenia program

Toto robia hlavne neverné ženy, ale nielen. Zrazu odložia plánovanú slopočnú návštevu známych, lebo ich potrebuje kamarátka, ktorá je v zlej situácii.

7. Posiela vás na pivo s kamarátmi?

Chápavá manželka? Možno. Ale možno aj neverná. Ak to robí častejšie, ako raz za mesiac, je to povážlivé. Zrejme potrebuje viac času pre seba a dúfa, že medzi kamarátmi si to neuvedomíte.

8. Zrazu je stále pri počítači

Môže to znamenať, že má viac práce, ale ak sa do monitora občas nahlúplo usmieva, asi v tom bude niečo iné.

9. Nemá čas

Máte kúpený výlet či dovolenku a ona zrazu nemá čas? Ak s ňou chcete zostať, nevyhrážajte sa, že pôjdete sám. Po návrate by ste ju už menuseli doma násjť.