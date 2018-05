Koniec lacného nakupovania cez e-shopy: Nová povinnosť všetko predraží!

Za lacnú elektroniku, oblečenie a množstvo ďalších tovarov, ktoré nakupujeme online zo zahraničia, si už čoskoro priplatíme. Európska komisia ide bojovať proti podvodom pri predaji dovážaného tovaru, pre ktoré prichádza o miliardy eur.

Na nákup hodiniek z Číny, trička z Malajzie alebo krytu na telefón z Ameriky stačí len pár klikov. Prednosťou je bohatý sortiment a najmä oveľa nižšia cena, za akú by ste tovar zohnali u nás. Zákazníkom nerobí problém ani to, že na zásielku musia čakať aj niekoľko týždňov.

Cenovú výhodu majú tieto tovary najmä kvôli aktuálne platnej výnimke. Do hodnoty 22 eur sú totiž oslobodené od dane z pridanej hodnoty a do 150 eur aj od cla. Do EÚ sa pritom bez DPH dováža až okolo 150 miliónov drobných zásielok ročne.

Od roku 2021 ale príde k zmene. „Novými pravidlami sa odstraňuje výnimka pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo EÚ, ktorých hodnota je nižšia ako 22 eur," priblížila Jana Cappello zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Európska komisia argumentuje tým, že súčasný stav sa často zneužíva a to najmä menšími predajcami z Ázie. Hoci vy ako zákazník zaplatíte viac, oni deklarujú úradom oficiálne nižšie sumy, čím sa vyhýbajú plateniu dane. „Zatiaľ čo podniky v EÚ musia uplatňovať DPH bez ohľadu na hodnotu predávaného tovaru, dovážaný tovar využíva výnimku, čím sa jeho hodnota často umelo znižuje," doplnila Cappello.

Brusel odhaduje, že podvodmi pri predaji na diaľku prichádza Európska únia každoročne o 5 miliárd eur a táto strata sa do roku 2020 vyšplhá až na 7 miliárd eur. Zdanením už aj malých zásielok chce týmto únikom zabrániť. Predajcovia budú mať pri platení dane na výber. Môžu sa zaregistrovať v novom systéme a daň si premietnuť už do ceny tovaru alebo ju zaplatí až kupujúci pri preberaní zásielky.

A koľko si priplatíme? Výška dane z pridanej hodnoty je v každej krajine iná, na Slovensku 20 %. Ak si dnes objednáte napríklad športový náramok za 10 eur a ďalšie euro stojí doprava, po novom vás celý nákup vyjde o 2,20 eura drahšie, teda 13,20 eura namiesto 11 eur. Podmienky pri clách sa meniť nebudú.