Firmy už povinne zverejňujú platy: Pozrite si zárobky na TOP 10 najžiadanejších pozíciách!

Firmy majú od mája povinnosť zverejňovať pri ponuke práce aj základnú mzdu.

Sedemsto eur v hrubom plus provízie, od 600 do 900 eur podľa skúseností či 6 eur za hodinu. Firmy sa so zverejňovaním platov od mája vyrovnali po svojom. Už teraz je jasné, ktoré pozície vyhľadávajú Slováci najčastejšie a aké mzdy na nich ponúkajú.

Firmy, ktoré lákajú nových zamestnancov, majú od mája povinnosť zverejňovať pri ponuke práce aj základnú mzdu. Suma pritom nemusí zahŕňať ďalšie príplatky, napríklad za víkendy, sviatky či nočné. Uchádzačovi na pohovore však nesmú ponúknuť menej. Zákon spoločnostiam nekáže, či majú uvádzať mesačný alebo iný zárobok. Aj preto sa firmy so zverejňovaním platov vyrovnali rôzne. Čítajte viac VIAC PEŇAZÍ za opatrovanie zdravotne postihnutých: Pridajú vám desiatky eur Hoci väčšina zamestnávateľov zadáva mesačné základné zložky mzdy, pri niektorých ponukách budete potrebovať kalkulačku. „Stretávame sa aj s ponukami, a nie sú to brigády, kde zamestnávatelia zadávajú hodinové zárobky v hrubom, inde zase ide o týždenné odmeny. Niektorí zamestnávatelia, napríklad pri pozíciách kuriérov, uvádzajú napríklad ako základnú zložku mzdy 2 eurá za zásielku,“vysvetlila hovorkyňa pracovného portálu Profesia Nikola Richterová. Letušky a stevardi majú v priemere 1 397 eur mesačne v hrubom. Foto: shutterstock Aj pri zverejňovaní mesačných zárobkoch sú však veľké rozdiely. „Niektorí zadávali jedno číslo, iní k tomuto číslu pridávali aj konkrétne hodnoty variabilnej zložky, teda takisto minimálne garantované odmeny a podobne. Často sa stretávame i s platovým rozmedzím, pričom v inzeráte je zadané, že výška bude stanovená podľa znalostí a praxe uchádzača,“doplnila Richterová. Čítajte viac Viac potravinových balíčkov pre chudobných: Pozrite sa, čo v nich nájdete! Obavy, že by zamestnávatelia obchádzali zákon tak, že do inzerátu napíšu len minimálnu mzdu, sa po prvých dňoch nenaplnili. Človek si tak môže utvoriť aspoň čiastočný obraz o tom, koľko mu na danej pozícii zaplatia. Denník Plus JEDEN DEŇ v spolupráci s portálom Platy.sk pre vás zmapoval 10 pozícií, ktoré Slováci v uplynulých dňoch vyhľadávali najčastejšie a tiež to, aký priemerný plat vám na danej pozícii ponúknu. Porovnajte si 10 najžiadanejších profesií a rozdiely v regiónoch. Foto: archív Porovnajte si 10 najžiadanejších profesií a rozdiely v regiónoch. Foto: archív

