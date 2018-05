Dnes je Deň mlieka: Spravte si doma kokteil alebo vlastný syr

Oslávte Medzinárodný deň mlieka nejakou dobrotou z neho. Lesné mliečne víly sú dva skvelé osviežujúce kokteily, ktoré chutia nielen deťom. Ak mlieko nemusíte, spravte si z neho domáci syr. Tu sú recepty.

Lesné mliečne víly

Potrebujeme: mlieko, červené ríbezle, čučoriedky, maliny, hnedý cukor a mätu

Postup: Mlieko si rozdelíme na dve polovice. Ovocie umyjeme. V jednej polovici mlieka rozmixujeme červené ríbezle a dochutíme hnedým cukrom. V druhej polovici mlieka rozmixujeme čučoriedky a maliny. Dochutíme mätou.

Syrový sen

Spravte si aj vy domáci syr. Jeho chuť vás prekvapí. Foto: slovenskemlieko.sk

Zo slovenského mlieka si môžete doma pripraviť aj prvotriedny syr. Trúfnete si?

Potrebujeme: 1,5 l plnotučného mlieka, 500 ml šľahačkovej smotany, 1 malá lyžička soli, 4 lyžice citrónovej šťavy

Postup: Mlieko, smotanu a soľ dáme variť. Keď sa na okrajoch začnú tvoriť bublinky, prilejeme citrónovú šťavu. Vypneme sporák a necháme ešte 5 minút postáť na teplom sporáku, potom hodinu pri izbovej teplote. Zmes prelejeme cez plienku alebo gázu a na sitku ešte necháme odkvapkať do hrnca. Potom plienku so syrom zavesíme a necháme ešte chvíľu odkvapkať. Odkvapkaný syr dáme do formy, zakryjeme potravinovou fóliou a necháme do rána v chladničke.