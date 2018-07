Slováci nevedia, čo jedia. Na otázku, čo je to kurkuma, nevedeli odpovedať.

V poslednom čase sme na Slovensku svedkami boomu rôznych reštaurácií a bistier, ktoré nám ponúkajú jedlá a suroviny, o ktorých sme predtým v živote nepočuli.

Dožičiť si občas niečo exotické či nové môže byť skvelým osviežením, no rozumejú Slováci vôbec tomu, čo si objednávajú? Spýtali sme sa na to priamo v bratislavských uliciach.

Problémy robia aj recepty

V našich kníhkupectvách sa to iba hemží najrôznejšími kuchárskymi knihami . Špeciálne dnes má táto kategória ďaleko od nedostatkového tovaru – rozvoj sociálnych sietí ako Instagram a rôzne kulinárske televízne programy dostali na naše regály zahraničných autorov, často používajúcich Slovákom celkom neznáme suroviny. Tie nielenže ťažko dostať, ale ich chuť ani nevieme odhadnúť a väčšinou si ich nedokážeme ani vizuálne predstaviť. Neostáva nám potom nič iné, ako ich v recepte nahradiť a tým pádom už výslednú chuť zásadne modifikovať.

