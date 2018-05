Na chlapca sa zrútila futbalová brána, skončil s natrhnutou priedušnicou: Kto je zodpovedný?

K nešťastiu došlo v októbri 2017 v obci Udavské (okres Humenné). Polícia dnes dala za vyšetrovaním definitívnu bodku.

Filipko išiel s kamarátmi po vyučovaní na ihrisko vedľa základnej školy. Vyskočil a oboma rukami sa chytil vrchného brvna bránky. Kýval nohami a nešťastie bolo na svete. "Došlo k nahnutiu prenosnej futbalovej bránky dopredu, k pádu žiaka na zem, a potom k pádu prenosnej bránky na jeho chrbát," uviedla v telefonáte pre noviny.sk hovorkyňa polície v Prešove Jana Migaľová.

Chlapca v kritickom stave previezli do nemocnice. Polícia úraz vyšetrovala ako trestný čin ublíženia na zdraví. "K veci bol pribratý znalec z odboru zdravotníctvo a farmácia. Príčiny a okolnosti vzniku úrazu na mieste prešetril aj autorizovaný bezpečnostný technik," pokračovala hovorkyňa polície.

Stíhanie napokon po niekoľkých mesiacoch dostalo stopku a nikoho neobvinili. Prenosné bránky neďaleko školy však zmizli. Odstránili ich na podnet starostu. "Tam iné riešenie nebolo, buď to dajú preč, alebo to ukotviť, lenže je to prenosná bránka. Náhodná nehoda to bola vlastne. Asi si to viac-menej zapríčinil sám," poznamenal pre noviny.sk otec chlapca, Štefan. Policajná hovorkyňa tiež potvrdila, že k ublíženiu na zdraví nedošlo konaním inej osoby a zranenia si maloletý spôsobil sám.

Zo zranení sa liečil týždne

Filip skončil v nemocnici s natrhnutou priedušnicou. "Mal veľmi vážne poranenie pľúc. Po stabilizácii bol transportovaný na vyššie pracovisko do Košíc," priblížil hovorca nemocnice v Humennom Tomáš Kráľ.