V centre mesta sa zrazil s kamiónom: Opitému mladíkovi (19) namerali 1,6 promile!

Len 19-ročný mladík s 1,6 promilami alkoholu v krvi nabúral v centre Krupiny do rumunského kamiónu. Tomu poškodil palivovú nádrž a na vozovku začala vytekať nafta. Incident spôsobil niekoľko kilometrové kolóny.

19- ročný mladík, ktorému v krvi namerali 1,6 promile alkoholu, sa nevyhne obvineniu za ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Nehoda sa stala v centre Krupiny na frekventovanom ťahu smerom na Šahy. Práve tam smeroval aj 39-ročný kamionista z Rumunska. Autu, ktoré náhle vybočilo do jeho jazdnej dráhy, sa už vyhnúť nemal kam. "Auto prešlo do protismeru tesne predo mnou, poškodilo mi celú bočnú stranu a narazil aj do nádrže," opísal rumunský kamionista.

Cesta centrom Krupiny je úzka, po oboch stranách stoja domy. Nasledoval tak náraz do bočnej strany, čo roztrhlo palivovú nádrž. Nafta začala vytekať na vozovku, zasahovať preto museli hasiči, ktorí pohonné hrmoty prečerpali, informujú noviny.sk. Pod nepozornú jazdu a nedostatočné sa venovanie vedeniu vozidla sa podpísal alkohol, 19-ročný vodič si aj napriek tomu, že popíjal sadol za volant. Výsledkom nehody boli niekoľko kilometrové kolóny, ktoré zablokovali rušný ťah.