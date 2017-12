Zúfalí rodičia Lany (5), ktorú dotrhali zúrivé psy: Bojíme sa, že dcérka dostane besnotu!

Fiľakovo - Prežívajú hrôzu! Už takmer týždeň žijú Jozef a Timea z Fiľakova v strachu. Ich mladšiu dcérku Lanu (5) totiž minulý štvrtok napadli dva rozbesnené psy. Hrôzostrašný incident sa odohral na zasneženej lúke v blízkosti domu jej starých rodičov. Psy sa na dievčatko vrhli a hrýzli ju hlava-nehlava. Lanu zachránila až duchaprítomnosť otca, ktorý potvory odohnal výstrelom z plynovej pištole.

Vtedy psy odskočili asi na štyri metre a zúfalý otec Lanu vzal rýchlo do náručia. Bola celá zakrvavená a museli ísť okamžite k lekárovi. Najskôr do Fiľakova, neskôr so záchrankou aj do Lučenca.

Útočiace psy neboli utratené a momentálne sú zatvorené pri chate ich majiteľa. „Veterinár urobil prvotné vizuálne vyšetrenie psov a odobral im vzorky krvi,“ povedal otec dievčatka.

Odvtedy musia každý deň cestovať do Lučenca k lekárom na prevezy a základné zdravotné kontroly. „Už dostala dve injekcie proti infekciám, no my sa bojíme, aby nedostala besnotu. Chceme, aby sa tie psy utratili a aby boli ich vzorky zaslané do laboratória vo Zvolene. Aby sme si boli na sto percent istí, či by naša malá dcérka náhodou nedostala aj zákernú chorobu. Chceme predísť tomu, aby nedostávala bolestivé injekcie proti besnote,“ zhodujú sa rodičia Jozef s Timeou.

„Dievčatko chodí s rodičmi každý deň do našej nemocnice. Jej zdravotný stav je už lepší a stabilizovaný. Čakáme na oficiálne výsledky krvi, ktorú odobral veterinár priamo po incidente. Nechceme predbiehať a zbytočne očkovať dievčatko bolestivými injekciami,“ povedal lekár z úrazovej chirurgie v Lučenci Rudolf Slivka.

Lana má odvtedy nočnú moru najmä každú noc. „Nevie spávať. Neustále sa budí zo zlých snov a plače. Musím pri nej ležať odvtedy každú noc. Nechce ísť ani nikde von ani do škôlky, lebo hovorí, že je škaredá. Bojí sa už aj snehu, lebo povedala, že sa v ňom vtedy pri útoku psov dussila,“ povedala mama Timea. „Veríme, že prvotná vzorka od veterinárov bude v poriadku a nebudeme musieť ísť s dcérou na injekciu proti besnote. Ale dovtedy sme všetci nespokojní a nervózni,“ dodali rodičia.