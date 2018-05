Zúfalá babička na vlakovej stanici: Pomôcť jej museli policajti

Zmätená pani nevedela, kam sa podieť.

Hliadka oddelenia sprevádzania vlakov Bratislava, odboru železničnej polície Prezídia Policajného zboru, počas kontroly vestibulu hlavnej bratislavskej železničnej stanice spozorovala staršiu ženu, ktorá pôsobila dezorientovane.

Pani (73) počas rozhovoru hliadke tvrdila, že potrebuje cestovať do Košíc odkiaľ pred hodinou prišla. V Bratislave vraj bola na návšteve u známych. Neskôr tvrdila, že sa potrebuje dostať do Bratislavy, nevie, čo má spraviť a kedy jej ide vlak do Košíc. „Celkovo pôsobila zmätene a vykazovala známky psychickej choroby. Tvrdila, že lekársku pomoc nepotrebuje,“informovali policajti.

Hliadka zistila jej totožnosť a lustráciou mená rodinných príslušníkov. Telefonicky kontaktovali jej syna. Ten povedal, že keď prišiel domov, mamu trpiacu Alzheimerom nenašiel.

Policajti s nájdenou ženou zotrvali na železničnej hlavnej stanici do príchodu jej syna, s ktorým potom odišla.