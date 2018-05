Zbitý vodič bejzbalovou palicou: Novinka v prípade

Kriminalisti zadržali mladíkov, ktorí mali napadnúť vodiča bejzbalovou palicou.





Trenčianski kriminalisti zadržali mladíkov, ktorí mali 30. apríla bejzbalovou palicou napadnúť v Dubnici nad Váhom v kolóne áut 34-ročného vodiča z Púchova. Dvaja bratia z Dubnicevo veku 22 a 19 rokov čelia obvineniu z pokusu zločinu ublíženia na zdraví spáchaného formou spolupáchateľstva v súbehu s prečinom výtržníctva.

Podozriví 30. apríla približne o 21.50 h v Dubnici nad Váhom v blízkosti svetelnej križovatky pri supermarkete Tesco zablokovali svojím osobným motorovým vozidlom VW Passat striebornej farby s evidenčným číslom z okresu Ilava Škodu Fabia červenej farby. "Následne vystúpili z VW dvaja muži, jeden z dvojice vytiahol z kufra bejzbalovú palicu a so slovami "ako to jazdíš" vodiča Fabie udrel pálkou do hlavy,"informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová. .

Poškodený, 34-ročný vodič z Púchova, po útoku podľa nej utrpel zlomeniny tvárových kostí, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu a operačný zákrok. "Aj vďaka medializácii tohto prípadu a spolupráci verejnosti pri jeho objasnení sa trenčianskym kriminalistom podarilo získať kamerový záznam, ktorý zachytáva takmer celý incident. Následne vypátrali a zadržali dvoch mladíkov, ktorí sú podozriví z tohto skutku," doplnila Antalová.