ZDROGOVANÝ zrazil cyklistku († 35), trestu sa vyhýba: Polícia žiada o pomoc pri hľadaní vinníka!

Počas jazdy pod vplyvom pervitínu zrazil a spôsobil smrť 35-ročnej cyklistky. V pátraní po Marekovi Š. žiada polícia o pomoc občanov.

Smrť cyklistky († 35) spôsobil 32-ročný Marek Š. pri dopravnej nehode v roku 2015 medzi obcami Rimavská Baňa a Rimavské Brezovo. Podľa miestneho porátlu Rimava.sk na rovnom úseku neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, z nezistených príčin prešiel do protismernej časti vozovky a narazil do ženy. Tá zraneniam nezlučiteľným so životom na mieste podľahla.

V aute sa s Marekom viezli ďalší spolucestujúci, z ktorých 59-ročná žena a rovnako starý muž utrpeli ťažké zranenia a 64-ročný muž ľahké zranenia. U mladého vodiča polícia nezistila po tragickej nehode alkohol, neskôr sa však uňho potvrdil pervitín.

Na Mareka Š., ktorý nehodu spôsobil, bol vydaný príkaz na zatknutie, no trestnému stíhaniu sa zámerne vyhýba a zásielky súdu nepreberá. Nakoľko sa nezdržiava v mieste trvalého bydliska a nie je známa ani adresa, kde by sa mohol zdržiavať, polícia v Rimavskej Sobote po ňom vyhlásila pátranie. Prostredníctvom Facebooku preto prosí s hľadaním o pomoc občanov. V prípade vedomosti o jeho polohe je potrebné kontaktovať políciu na známej linke 158.