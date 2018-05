Spomienková omša v Gregorovciach ku dňu plánovaného sobáša popravených snúbencov: Emócie sa dali krájať!

V Gregorovciach pri Prešove v sobotu, v deň plánovaného sobáša brutálne popraveného novinára Jána Kuciaka (†27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej (†27) spomínali. V miestnom kostole, v Martininom rodisku, boli počas omše prichystané vyzdobené stoličky pre snúbencov. No zostali prázdne. V emóciami nabitom chráme na záver zaznel búrlivý dlhotrvajúci potlesk.

V deň ich plánovanej svadby si stovky ľudí uctili pamiatku zavraždených snúbencov - talentovaného novinára Jána Kuciaka a archeologičky Martiny Kušnírovej, ktorých brutálne popravil zatiaľ neznámy vrah. Všetci veria, že ich smrť nebola zbytočná. Svätej omše sa zúčastnili rodičia zavraždených, ich súrodenci, blízki, známi. Celebroval ju gregorovský rodák Daniel Baláž. V kázni zdôrazňoval veľkú bolesť matiek, ktorú po strate svojich milovaných detí prežívajú. Na záver omše sa zúčastneným a najmä rodičom popravených milencov prihovoril rehoľník Michal Zamkovský. “Pýtala sa ma pani Kušnírová, čo sme dlžní za omšu. Tak ja by som sa teraz chcel spýtať, čo sme my dlžní. Národ, celý tento štát.”

Kňaz bez servítky



Redemptorista Zamkovský vyzdvihol výchovu zavraždených, ktorú od rodičov dostali. “Oni museli vyrásť s touto odvahou, láskou k pravde. Chcem sa vám ospravedlniť za všetkých. Za výroky nás veriacich, niektoré boli cynické. Výroky odsúdenia. Zajtra budeme pri svätej omši čítať – toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali, ako som ja miloval vás. Ježiš nám nehovorí - zabíjajte sa navzájom, ale milujte sa. Lebo Boh je láska.”



Vyjadril sa aj k ohavnému skutku: “Keď sa niečo také stane, tam nemôže byť Boh v srdci, lebo kde je Boh, tam je láska. Keď nie je Ježiš našim priateľom a nie je Boh v našom srdci, my sme schopní všetkého. Tieto posledné mesiace som hovoril: Vidíte, ako to dopadne, keď človek začne spolupracovať so so zlom a myslí si, že ho má pod kontrolou. Zlo nemáme pod kontrolou. Človek je schopný všetkého, keď v jeho srdci niet Boha a vstúpia tam peniaze, zisk, moc....tak je schopný všetkého, až to zamrazí.”



Na margo zavraždených uviedol: “V božích plánoch je všetko širšie. Zrnko piesku pohne horou. Čo dali do pohybu tieto deti, to je neskutočné. Ďakujeme vám Janko a Martinka. Čo sa dalo do pohybu, to už nikto nezastaví. Hlavne dali do pohybu mladých ľudí, ktorí si uvedomili, že chceme žiť v slušnej krajine, chceme žiť láskou a pomáhať si. Pane, prijmi k sebe Janka a Martinu. Veríme, že už sú u teba ako mučeníci. Nedovoľme, aby ich obeta a obeta ich rodičov bola zbytočná. Nedovoľme, aby sme túto obetu ako národ premárnili.” Nasledoval búrlivý dlhotrvajúci potlesk.

Utrápení rodičia



Otec Jána Kuciaka prehovoril po odchode z kostola a priblížil svoje pocity, ktoré práve prežíva. “To ťažko pochopí niekto, kto to nezažil. Aspoň dúfam, že to, čo sa im stalo, bude mať zmysel. Preto ďakujem všetkým ľuďom. Ďakujem veľmi pekne. V miestnom rozhlase zaznela ich obľúbená piesň Sarajevo, ku ktorým napísal Janko slová. Mala to byť ich prvá svadobná pieseň. Bolo to plánované tajne, aby o tom Martinka nevedela,” zaspomínal so slzami v očiach. Poďakoval sa aj za koncert, ktorý mal čochvíľa začať: “Beriem to ako symbol. Ďakujem umelcom, že to pripravili. Niekto hovorí, že sa to nehodí. Ale nikomu to neublíži.”



Obrovský smútok netajili ani matky zavraždených milencov Zlatica Kušnírová a Mária Kuciaková. “Mali sme byť v slávnostnom bielom a ideme v čiernom. Tie pocity sa nedajú opísať. Kto to neprežil, nepochopí. Mala som ich počas omše pred očami. Tak ako som ich videla v truhle, slávnostne oblečených,”vyznala sa Zlatica Kušnírová. Obe trúchliace ženy vyjadrili spokojnosť nad tým, že koncertom si umelci a návštevníci uctia pamiatku ich detí: “Sme rady, že sa na nich nezabúda, že sú svoji. Nech už si to vysvetľuje každý akokoľvek. Len ten, kto má zlú skúsenosť, zažil smrť vlastných detí, len ten to dokáže pochopiť. Ten, čo sa má dobre, nedokáže pochopiť nič. A kto nepochopí, bohužiaľ, jeho vec.”

Umelci vystúpili zadarmo

Na spomienkovom koncerte na brutálne popravených zaľúbencov sa na gregorovskom futbalovom ihrisku zišlo cez tisíc ľudí. V programe vystúpili Michael Kocáb, Jana Kirschner, skupina Para, Chiki liki tu-a, Bez ladu a skladu, Sima Martausová, Štefan Štec a Ľudová hudba Hornád a mnoho ďalších. Všetci bez nároku na honorár. Podujatie zorganizoval Michal Kaščák, dlhoročný organizátor úspešného festivalu Pohoda, Klub Stromoradie, Občianske združenie za Slušné Slovensko a miestny obecný úrad. “Každý by bol najradšej na záhradke, ale tým, že sa stala vražda a dopadlo to ako to dopadlo, prišiel nápad urobiť koncert v deň plánovanej svadby zavraždených. Zavážilo najmä to, že od nikoho kompetentného neprišlo žiadne rozumné vysvetlenie, prečo sa to stalo, a aký je posun vo vyšetrovaní,” uviedol líder skupiny Chiki-liki-tua Martin Višňovský.