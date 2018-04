Otvorená spoveď otca zavraždeného novinára: Bol som voličom Smeru, Jankovým článkom som neveril!

Nikdy by mu nenapadlo, že to takto bude. Dva mesiace po tom, čo jeho syna niekto brutálne zavraždil v dome spolu so snúbenicou, otec Jána Kuciaka (†27) prehovoril o tom, ako vnímal synovu prácu ešte pred smrťou a čo mu ho bude navždy pripomínať.

Otvorená spoveď otca zavraždeného novinára: Bol som voličom Smeru, Jankovým článkom som neveril!

