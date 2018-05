Koncert pre zavraždených Martinu a Jána: SRDCERVÚCE vyznanie ich rodičov

Mal to byť ich najkrajší deň ich života. Zastrelený novinár Ján Kuciak (†27) a jeho snúbenica archeologička Martina Kušnírová (†27) túžili po živote bok po boku. Chceli byť spolu šťastní až do staroby, založiť si rodinu. No ruka zákerného vraha im v tom zabránila. V deň ich plánovanej svadby si ich uctili koncertom, na ktorom vystúpili mnohí umelci. Na pódiu sa ocitli aj rodičia snúbencov a predniesli dojímavú reč.

Zlatica Kušnírová a Jozef a Mária Kuciakovci sa mali v sobotu tešiť z lásky ich detí a s rodičovským požehnaním ich vyprevádzať na cestu ich životom. Ale slávnostné oblečenie museli vymeniť za čierne, tanec za smútok, radosť za zúfalstvo. Napriek všetkému nabrali sily a v deň plánovanej svadby popravených snúbencov sa zúčastnili nielen spomienkovej omše v Martininom rodisku, ale aj na koncerte pre nich dvoch.

Rodičia vyslovili prianie



Na pódium vyšli aj rodičia nebohých. Jankov otec Jozef zareagoval na vývoj v spoločnosti po vražde, na odstúpenie premiéra a ministra vnútra: “Keď to vezmeme z ktorejkoľvek strany, nezmenilo sa nič. Odstúpilo pár tvárí a všetko pokračuje v starých koľajách. Silne to pripomína časy po roku 1968, kedy bola normalizácia. Aj teraz si myslia, že to znormalizujú, každý zabudne, ľudia budú držať hubu.” Po týchto slovách návštevníci koncertu začali tlieskať. No J. Kuciak pokračoval: “Dúfam práve v to, že sme už iná generácia, tak nás, hádam, neumlčia. Ďakujem vám všetkým.” Davu sa prihovorila aj Zlatica, ktorá po celý deň pozerala na hodiny a myslela na to, čo by sa akurát dialo, keby bola svadba: “Nezabili len novinára a archeologičku, ale zabili budúcu rodinu, budúcu matku, otca. Zobrali im najkrajšie chvíle dnešného dňa, najkrajšie chvíle života, ktoré sme mali prežívať spolu s nimi. Preto vás chcem poprosiť, aby ste len preto bojovali spolu s nami a nenechali nás v tom samých. Nech všetci tí, ktorí majú za to zaplatiť, nech zaplatia. Ďakujem pekne.”

Umelci vyslali posolstvo

Hlavným posolstvom oboch podujatí bola spolupatričnosť s ich rodinami. Hold obetiam ohavného zločinu prišli vzdať viacerí umelci. Medzi nimi Jana Kirschner, Sima Martausová, Chiki liki tu-a, Puding Pani Elvisovej, Bez Ladu a Skladu, Vec a Zuzana Mikulcová či Štefan Štec, ktorý zaspieval rusínske svadobné piesne. Na pódiu nechýbali ani Karpatské Chrbáty, Longital, B-Complex, Sendreiovci si zaspievali s Parou, Konvergencie Quartet, Živé kvety, Jozef Lupták a domáci cirkevný zbor Gregos. Prišla aj česká legenda Michael Kocáb. „Je potrebné prejaviť sústrasť, keď o to niekto stojí. A je potrebné urobiť maximum pre to, aby človek dal najavo svoj názor, že takéto praktiky, ako je vražda novinára a jeho snúbenice, sú neprijateľné a je dobre, že sa tomu Slováci takto postavili. Som prekvapený, že tlak slovenskej verejnosti zabral,“ povedal obľúbený spevák zavraždenej dvojice. Jana Kirschner vyjadrila veľký obdiv k Martininej mame Zlatici: “Ja to takisto cítim tak, ako ona. Mňa dostala úplne a odzbrojila všetkých tých, ktorí mali blbé reči. Preto som aj povedala, že sem prídem, lebo sama mám rodinu a pohľad na svet mám odvtedy iný. Bola som úplne paralyzovaná, keď sa to stalo. A to, čo sa stalo, v nás bude symbolom dnešnej doby, toho, čo žijeme a zmenilo to pohľad na našu krajinu.”

Svoj veľkolepý deň mali nachystaný

Martina a Ján mali naplánovanú svadbu dlho dopredu. Sobášiť sa mali v Kostole Kráľovnej pokoja v Prešove, hostina bola naplánovaná sa stredoškolskom internáte na Sabinovskej ulici. Tam bolo prichystané aj ubytovanie pre svadobných hostí. Snúbenci sa spoznali počas vysokoškolských štúdií, zasnúbili sa počas cesty v Gruzínsku. Ján tam daroval Martine snubný prsteň, čím ju prekvapil. Budúca nevesta už mala aj nachystané svadobné šaty, jej mama ju v nich pochovala, do hrobu jej dala aj prsteň od Janka. Ten si pre svoju vyvolenú nachystal aj ďalšie prekvapenie. Na ich obľúbenú pieseň Sarajevo od Jara Nohavicu napísal text a skladba sa mala hrať pri ich prvom manželskom tanci. Na pohrebe text s plačom prečítal Jánov otec Jozef.

Dvojicu úkladne popravil zatiaľ neznámy vrah v stredu 21. februára tohto roka v ich dome na Brezovej ulici vo Veľkej Mači (okres Galanta). Zabil ich jednou zbraňou, Jánovi strelil do hrudníka, Martine do hlavy. Najpravdepodobnejším motívom bola, podľa polície, investigatívna práca novinára, ktorý sa venoval najmä podozreniam z daňových podvodov. Pripravoval článok o talianskych podnikateľoch pôsobiacich na východnom Slovensku podozrivých z napojenia na zločineckú kalábrijskú mafiánsku skupinu 'Ndrangheta a ktorých chápadlá mali siahať k politickým špičkám zo Smeru a aj o iných nekalých praktikách ľudí napojených na túto politickú stranu.