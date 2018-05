SMRŤ CYKLISTU: Vlado († 53) prišiel o život na mieste, kde by to nikto nečakal!

Smrteľným pádom z bicykla skončila nedeľná jazda Vladimíra H. († 53) zo Sverepca pri Považskej Bystrici. Keď sa cez neďaleký kopec vracal od dcéry, do cesty sa mu postavila prekážka, ktorá sa mu stala osudnou.

Podľa trenčianskeho krajského policajného hovorcu Pavla Kudličku, mužovi skrížil cestu natiahnutý drôt na lúke, ktorý slúži ako zábrana dobytku, aby sa nedostal z ohradeného priestoru. Vladimír si všimol drôt zrejme až na poslednú chvíľu a zabrzdil. Nasledoval pád z bicykla, ktorý skončil tragicky. Podľa polície do drôtu nenarazil.

„Polícia vyšetruje prípad ako usmrtenie. Presnú príčinu smrti určí pitva,“ povedal hovorca Pavol Kudlička. Ako doplnil, drôtené zábrany sú na mieste tragédie už asi desať rokov.

Podľa ľudí, ktorí poznali Vladimíra, otec dvoch dospelých dcér smeroval v nedeľu predpoludním mimo obvyklých trás. „Počuli sme, že sa vracal od dcéry. Išiel však tadiaľ, kde nebola cesta, hoci ako domáci mohol poznať terén. Asi to bol osud, asi ho to tam volalo, keď tam bol v takú nezvyčajnú hodinu. Je to strašné,“ uzavrel Vladimírov známy.

