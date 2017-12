VIDEO Zvrat v prípade vraždy pred barom Boston: Piťovci zmenili výpoveď!

Okresný súd Bratislava I v utorok povolil obnovu konania v prípade vraždy z roku 2004 pred petržalským barom Boston, z ktorej bol pôvodne obžalovaný Karol P.

Súd svojím rozhodnutím zrušil pôvodné rozsudky súdov v tejto veci, ktoré Karola P. v prípade vraždy približne pred siedmimi rokmi oslobodili a vecou sa tak bude opäť zaoberať polícia.

Dôvodom utorňajšieho rozhodnutia súdu je zmena výpovedí členov bývalej skupiny Piťovcov, ktorí vo veci vstupujú ako svedkovia a výpoveď Juraja Ondrejčáka, ktorý je považovaný za bývalého šéfa zločineckej skupiny.

Rozhodnutie okresného súdu ešte nie je právoplatné. "Povedal, že to spravil," uviedol Ondrejčák v utorok na súde, na vlastné oči však vraždu nevidel. Obvinený sa mu podľa neho mal k vražde priznať až na druhý deň.

Ondrejčák popísal aj spôsob, akým údajne manipulovali dôkazy v predošlom konaní v tejto veci. "Po smrti Karola Patasyho st. sa to celé spravilo tak, aby to sadlo na neho, jemu to už neublížilo a Karolovi (obvinenému - poz. red.) to pomohlo," vypovedal Ondrejčák na súde.

Podľa jeho slov v pôvodnom konaní najmä "išlo o zabezpečovanie svedkov." Doplnil však, že malo ísť o "exces, ktorý nemá nič spoločné so zločineckou skupinou." Ďalší svedok mal byť očitým svedkom vraždy.

"Ja som videl, ako sa vonku k nemu približuje, potom Grami padol," vypovedal na súde. Skutok vraj videl zo vzdialenosti asi päť metrov a do jeho priebehu nezasahoval.

Hrozilo mu dlhoročné väzenie

Grami mal podľa neho ešte kričať "Karol, neblázni!" Posledný zo svedkov vypovedal, že o skutku sa mal dozvedieť od otca obžalovaného – Karola Patasyho st.

"Povedal mi o tom, čo sa stalo, že v podniku Boston malo dôjsť k slovnej a fyzickej potýčke medzi obvineným a Petrom Klemanom. Kleman mal obvineného napadnúť, tento to nevedel uniesť," vypovedal svedok na súde.

Obvinený mal potom podľa jeho slov vytiahnuť nôž a Klemana vonku bodnúť. Karol P. mal podľa obžaloby 21. novembra 2004 usmrtiť vtedy 22-ročného Klemana prezývaného Grami.

Obžaloba bola podaná na Okresný súd Bratislava I 25. januára 2008. Za vraždu hrozil Patasymu trest odňatia slobody na desať až 15 rokov. Podľa verzie obžalovaného sa mu jeho otec pred smrťou priznal k vražde Petra Klemana.

Okresný súd pôvodne obžalovaného Karola P. oslobodil a jeho rozhodnutie neskôr potvrdil aj odvolací Krajský súd v Bratislave.