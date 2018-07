VIDEO Rómovia z celého SVETA prúdia do Piešťan: Je TENTO muž skutočný MESIÁŠ či len PODVODNÍK?!

Známe kúpeľné mesto je hore nohami! Do jedného z mestských parkov v Piešťanoch už niekoľko dní putujú veľké skupiny Rómov. Dúfajú, že sa práve na nich usmeje šťastie a bude im dopriate, aby sa stretli s mužom, ktorý vraj dokáže na počkanie uzdravovať. Kto je „zázračný mesiáš“, nechcú ani za svet prezradiť. Nevedia ani, či v daný deň príde a kedy. Proste sa zjaví a znova zmizne. Vedenie mesta v ňom však vidí značný problém. Podľa nich má ísť o miestnu osobu, s ktorou sú problémy. Obávajú sa totiž, že z bývalého cintorína vznikne pútnické miesto.problémov! Obávajú sa totiž, že z bývalého cintorína vznikne pútnické miesto.





Situácia v parku pri Pažitskom moste sa začala dramatizovať asi pred šiestimi dňami. Podľa našich informácií sa jednému Rómovi v sne zjavila Panna Mária a určila istého Mariána z Piešťan ako liečiteľa, ktorý pomôže ľuďom s ich bolesťami. „Nič tu nie je, choďte preč,“ reagovali včera na záujem novinárov Rómovia, ktorí na svojho mesiáša hodiny netrpezlivo čakali. „Máme len zraz Rómov zo Slovenska aj zo zahraničia. Nič iné sa tu nedeje,“ snažili sa zahmlievať situáciu rómske ženy.

Liečiteľ prichádza ako duch

S pravdou von však vyšli práve muži, ktorí boli z jeho údajných zázrakov priam unesení. „Áno, chodí sem svätý muž, ktorý lieči ľudí! Žije striedmo, pije iba vodu, je chlieb, málo spí a na záchod chodí tiež v. eľmi málo. Je to svätý človek, ktorý pohľadom vie, čo koho trápi a akú má chorobu.“ O jeho zázrakoch vykonaných na ľuďoch už začali kolovať aj chýry. „Na vlastné oči som videl, ako asi 10-ročné dievča, ktoré malo obrnu a bolo na vozíku, po jeho liečbe nielenže hýbalo rukami, ale zišlo z vozíka a normálne chodilo,“prezradil jeden z Rómov. „Bol som svedkom, ako človek, ktorý takmer nemal zrak, po jeho liečbe začal normálne vidieť,“ pridal druhý, ktorý sa už nevedel dočkať jeho príchodu. Nikto totiž nevie, či vôbec v daný deň príde a hlavne kedy. Samozvaný mesiáš včera napokon do parku, ktorý bol kedysi cintorínom, dorazil krátko popoludní. Prišiel peši a stratil sa v dave.

Lieči naozaj len nezištne?

Podľa prítomných sú jeho liečby zadarmo, od ľudí vraj nič neberie. „Núkali sme mu peniaze, niektorí naozaj veľa, aj zlato, no všetko odmietol. Robí to preto, lebo chce ľuďom pomôcť a nestojí ani o publicitu. Lieči Rómov i bielych, lebo pomôcť potrebujú všetci. Medzi nami Rómami sa chýr o ňom rozniesol veľmi rýchlo aj preto, lebo je medzi nami veľa ťažko chorých. A on nám môže pomôcť,“ povedali viacerí prítomní. Podľa našich informácií však mesiáš Marián až tak nezištne a zdarma nelieči. Len nikto nechce alebo nesmie povedať, čo mu za jeho „zázračnú liečbu“ dal. A možno ani nie je až taký zázračný. Podľa informácií, ktoré sa nám podarilo získať, má ísť o miestneho obyvateľa, ktorý sa pohybuje v skupine drogovo závislých ľudí. „Liečiť má v parku, ale mal by chodiť aj do nejakého bytu. Je to hrozné, lebo Rómovia si tu z toho zrejme spravia pútnické miesto,“ pohoršovala sa obyvateľka z neďalekého sídliska. A že nebola ďaleko od pravdy, svedčia slová Rómov v parku. „Chystajú sa sem Rómovia z Anglicka, Maďarska, Belgicka, ale dokonca už idú aj z USA. Všetci sa s ním chcú stretnúť! Teraz sú tu prevažne z Česka,“ poznamenal jeden z čakajúcich na liečiteľa.

Mesto to zatiaľ zakázať nemôže



S Rómami čakajúcimi na „zázračného liečiteľa“ má však problém okolie a už i radnica, ktorej sa ľudia sťažujú na špinu a výkaly, ktoré po stretnutiach ľudí v parku zostávajú. „Mesto sa touto problematikou intenzívne zaoberá. Vedenie a zodpovední pracovníci iniciovali rokovanie so zástupcami štátnej aj mestskej polície, a tiež Služieb mesta Piešťany. Zoskupovanie obyvateľov mesto zo zákona nemôže zakázať,“povedala hovorkyňa piešťanského magistrátu Eva Bereczová, podľa ktorej bezpečnostné zložky na mieste zintenzívnili aj hliadkovú činnosť a pre zabezpečenie poriadku v tejto lokalite na miesto dočasne pristavili kontajner. „V záujme zachovania všetkých hygienických náležitostí a ochrany obyvateľov, ako i návštevníkov mesta sme sa so žiadosťou o usmernenie a riešenie situácie obrátili aj na ďalšie orgány špecializovanej štátnej správy, či už ide o Úrad verejného zdravotníctva, alebo o Úrad splnomocnenca pre rómsku problematiku,“dodala hovorkyňa magistrátu.

