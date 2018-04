VEĽKÉ gesto kolegov ťažko zraneného policajta Slavomíra (30): TAKTO bojujú za život svojho kamaráta!

Veľmi chcú pomôcť! Kolegovia a kamaráti policajta Slavomíra (30), ktorý ako jediný prežil tragickú zrážku auta s autobusom, ukázali že heslo „Pomáhať a chrániť“ na svojich autách nenosia len tak. Rozhodli sa totiž, že Slavomírovi (30) pomôžu najlepšie ako vedia.

Slavomírov život nebol jeho kolegom ľahostajný a policajti z Galanty a okolia sa rozhodli darovať krv svojmu ťažko zranenému kamarátovi, ktorý leží v kritickom stave nemocnici. Na prvý odber, ktorý prebehol v piatok dopoludnia, ich prišlo takmer pätnásť, ďalší sa chystajú v najbližších dňoch. „Na darovanie krvi pre neho sa nám prihlásilo veľa ľudí a aj policajtov. Krv jeho skupiny síce máme, ale tejto vzácnej tekutiny nie je nikdy dosť.V piatok prišlo okolo pätnásť jeho kolegov, ostatní sú na pláne v ďalších dňoch,“ skonštatoval Martin Ballay, námestník pre ošetrovateľstvo v nemocnici Galanta. Podľa jeho slov sa darovať krv rozhodli takmer tri desiatky policajtov.

Jeho stav je kritický

Zaujímali sme sa aj o stav samotného policajta, ktorého po čelnej zrážke s autobusom záchranári niekoľko dlhých minút resuscituovali. Boli úspešní, Slavomíra napokon prebrali k životu. „Je po prvej operácii, ktorá mu prakticky zachránila život. Jeho stav je síce i naďalej kritický, ale stabilizovaný, a v súčasnosti sa čaká, kedy bude môcť absolvovať aj ďalšie operácie,“ dodal Ballay. Tragédia pri Galante sa zamotáva aj tým, že podľa tvkrimi.sk bolo auto policajtov v zlom technickom stave!

Vyleteli z auta

Tragická nehoda, ktorá sa stala v stredu pred šiestou hodinou ráno, otriasla celým policajným zborom. Dvojica policajtov Miroslav (†31) a Slavomír (30), ktorí slúžia na Obvodnom oddelení Bratislava Staré Mesto Stred sa ponáhľala na akciu kukláčov z Národnej kriminálnej agentúry do okolia Galanty. Žiaľ, na obchvate mestom sa vo veľkej rýchlosti zrazili s oprotiidúcim autobusom. Ten bol našťastie prázdny a jeho vodič utrpel len ľahšie zranenie. Obaja policajti však vyleteli z auta, pričom Miroslavovi (†31) už záchranári pomôcť nedokázali, o život Slavomíra bojovali dlhé minúty. Napokon sa im ho podarilo resusciovať, ale v život ohrozujúcom stave ho previezli do nemocnice v Galante.

Auto bolo vrakom

Priam šokujúco však vyznievajú informácie uverejnené na tvkrimi.sk, ktoré hovoria o doslova žalostnom stave policajného vozidla. „Ich auto bolo nespôsobilé na jazdu, otáčky sa menili samy, a keď si zatáčal doprava tak vozidlo samo začalo točiť vľavo. Musel si vyvinúť veľkú silu, aby si to zvládol. Kolegovia hovorili, že ich NAKA žiadala, aby išli veľmi rýchlo, aby boli na mieste načas, no vôbec netušili, že auto je v tak nespôsobilom stave. V ňom prakticky už skoro nič nefungovalo,“uviedol policajný zdroj pre tvkrimi.sk. Pre rovnaký web potvrdil informácie o zlom technickom stave policajného auta aj ďalší zdroj: „Používalo sa výhradne v meste, aj to len na pomalú jazdu.“ Čo bolo teda skutočnou príčinou tejto tragédie ukáže až ďalšie policajné vyšetrovanie. „V prípade je vedené trestné stíhanie a prebiehajú procesné úkony. Keďže nie sú známe výsledky so znaleckých posudkov v tejto chvíli sa nie je možné vyjadriť k príčinám tejto tragickej nehody,“ uviedla v stanovisku Ministerstva vnútra jeho hovorkyňa Andrea Dobiášová.