Užialená mama zrazeného Miroslava († 47): Dojemný odkaz šoférovi auta, ktorý usmrtil jej syna!

Prešov - Padol definitívny ortieľ! Prešovský súd včera pojednával o mladom vodičovi Tomášovi (27), ktorý v marci autom zrazil otca troch detí Miroslava († 47) v obci Červenica. Za smrť otca rodiny dostal len podmienku. Čo mu odkázala Miroslavova zronená matka?

Príbuzní nebohého si prišli na súd vypočuť verdikt nad mladým vodičom Tomášom (27), ktorý im basy syna a manžela.

No ak by bol trest aj akokoľvek prísny, blízkeho človeka im to už aj tak nevráti. "Nie je to ľahké prísť o syna v takom mladom veku. Nič nezmení na tom, že môjho Mirka už nikdy neuvidím. Zostali po ňom tri deti. Budú to mať bez otca ťažké. Zostali tri deti, bol by im pomáhal a teraz sa musíme zmieriť s tým, že inak to už nebude," povedala Miroslavova Anna (75).

Na vodiča sa nehnevá, ale smrť syna ju veľmi trápi: "Veľmi to bolí, postihlo nás veľké nešťastie."

Dostal podmienku, príde o prácu

Jednoduché to nemá ani mladý šofér Tomáš. Vyhlásil svoju vina a prijal dohodu o vine a treste. "Odsudzuje sa na trest odňatia slobody na 24 mesiacov s podmienečným odkladom," vyhlásil sudca Marek Čech. Vodičák vzal vinníkovi na 4 roky. "Je mi to veľmi ľúto. No žiaľ, čas nevrátim späť," vyhlásil nešťastne.

Pri odchode zo súdu dodal, že tragédia ho bude mátať až do konca života. "Zrejme prídem aj o prácu," dodal skleslo.

Nezastavil chodcovi

Nehoda sa stala v marci tohto roka na priechode v obci Červenica (okres Sabinov). Miroslav prechádzal cez cestu. Jedno z prechádzajúcich áut mu zastavilo. Keď už bol v polovice cesty, Tomáš jazdiaci autom z opačnej strany nezastal a vrazil do neho. Chodec po zrážke utrpel devastačné poranenia hlavy a na mieste zomrel.