Uväznený Borža pred súdom v base: Čo ho rozplakalo?

Košický mafián Dušan Borženský (46) požiadal súd o podmienečné prepustenie z basy. Dnes o ňom rozhodoval senát v košickej väznici.

Na slobodu si ešte bude musieť počkať! Dušan Borženský pyká za vraždu konkurenta Karola Kolárika a Jána Kromku, brata nájomného vraha Alojza Kromku. Dostal výnimočný trest 23 rokov. V marci sa priznal k objednávke vraždy Albánca Fadila Pasjača, ktorý s kolárikovcami spolupracoval.

Odsedel si už dve tretiny trestu a mal nárok podať žiadosť o podmienečné prepustenie. Tesne pred tým, ako sa mal senát odobrať na poradu, svoj návrh zobral späť.

Borža, ako ho v mafiánskych kruhoch volali, požiadal o podmienečné prepustenie na slobodu ešte 22. marca tohto roku. Aj mesiac predtým, ale vtedy žiadosť stiahol. Dnes o jeho návrhu rozhodoval senát Okresného súdu Košice II. v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Šaci. Teda v base, kde si odpykával trest a kam ho súdy preložili, lebo najprv sedel vo väznici s najprísnejším stupňom stráženia, neskôr ho preložili do stredného a nakoniec sa dostal až do minimálneho. Dôvodom bolo jeho dobré správanie. Počas 18 rokov bol 8-krát disciplinárne odmenený, potrestaný nebol ani raz. "Správam sa slušne, tak, ako mi káže svedomie," vravel v pondelok dopoludnia pred senátom, ktorý zasadal v jednej z miestností väznice. S pohnutím v hlase dodal, že žije iba pre svoju 21-ročnú dcéru. "Ona mi dodáva silu, chcem jej byť oporou," vyhlásil takmer s plačom a chvíľu zostal ticho a utieral si slzy. Dodal, že mu počas obdobia, kedy je za mrežami, zomrela mama, otec aj brat.







Na otázku predsedníčky senátu, ako si predstavuje svoj život na slobode, uviedol: "Som väčšinovým vlastníkom bytu po rodičoch v Opinej. Chcem sa zamestnať, plánujem odísť do zahraničia, do Anglicka. Mám tam priateľov, som s nimi v kontakte, pomôžu mi." Dodal, že okrem nich a dcéry udržiava dlhoročné kontakty aj s priateľkou Máriou, s ktorou sa poznal ešte pred svojim uväznením. V base istý čas aj pracoval, montoval káblové zväzky a ručne šil topánky. No po úraze oka sa nemôže pohybovať v prašnom prostredí. Financie na budúci život na slobode si chce zarábať prácou: "Mám zdravé ruky, pracovať viem, priatelia s tým rátajú, že mi pomôžu zamestnať sa." Na záver dodal, že mu je ľúto skutkov, ktoré spáchal: "Vtedy som bol mladý, teraz už mám skoro 50 rokov."

Bachári jeho správanie chvália

Väzenskí pedagógovia potvrdili jeho slová o udelených pochvalách, potvrdili osoby, s ktorými sa kontaktuje. Podľa nich sa skutočne správa slušne, počas celej doby sa raz dostal do konfliktu so spoluodsúdeným. Uviedli, že Borža športuje, navštevuje ústavnú knižnicu. "Patrí medzi dominantných odsúdených, svoje postavenie nezneužíva," dodali. Ku spáchanej trestnej činnosti má čiastočne kritický postoj, je presvedčený, že niektoré skutky nespáchal, snažil sa to právnou cestou dokázať, požiadal o obnovu konania. No tá mu bola zamietnutá. Jeho resocializačná prognóza hodnotia ako menej priaznivú, riziko jeho zlyhania je stredné pre opakovanú trestnú činnosť v minulosti. Napriek tomu by ho radi videli na slobode, no s dohľadom.

Po oboznámení listín, ktoré sú založené v spise, dala predsedníčka priestor na záverečné návrhy. Prokurátorka uviedla: "Vzhľadom na to, že bol v minulosti až 7 krát súdne trestaný, na charakter trestných činov, za ktoré je odsúdený, navrhujem neprepustiť."

Odsúdený navrhol prepustiť ho. Pred poradou senátu sa ho sudkyňa opýtala, či si je vedomý, že ak mu jeho návrh zamietnu, môže si znova podať žiadosť až o rok. Na to vyhlásil, že berie svoj návrh späť a rozrušený odišiel z pojednávacej miestnosti. Vonku pred ústavom čakala jeho dcéra Simona, keď sa dozvedela, že jej otec na slobodu nepôjde, rozplakala sa.

Za čo sedí?

Borža sa neúspešne pokúsil o obnovu konania v kauze, pre ktorú ho prešovský súd odsúdil na 23 rokov. Ide o vraždu Jána Kromku, spolupracovať na nej mal s Ladislavom Badóom, Alexandrom Horváthom, Slavomírom Surovým, vtedajším bossom košického podsvetia Róbertom Holubom, Petrom Kleššom a Štefanom Fabiánom 24. 9. 1997. Podľa rozsudku ho brutálne zbili v Holubovom vo Vajkovciach, naložili do auta a pri Ličartovciach(okres Prešov) ho v trávnatom poraste rituálne popravili - každý z nich mu strelil do hlavy krátkou zbraňou. Ako prvý strieľal Badó. Potom ho poliali benzínom a zapálili.

Predtým ho súd odsúdil za účasť na vražde Kolárika, kmotra Mikuláša Černáka. Borža totiž po smrti Holuba prevzal jeho skupiny a s Kolárikom súperili o vplyv. Odstrániť ho ako konkurenta dal v decembri 1999. O dva mesiace po ňom si objednal vraždu Albánca Fadila Pasjača, ktorý s kolárikovcami úzko spolupracoval. Krátky čas sa ukrýval, policajti ho lapili v roku 2010 v Čechách.