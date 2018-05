Utrápená Daniela, ktorej muž sa po hádke nevrátil z túry domov: Veľavravný odkaz svojej stratenej láske!

Beznádej a smútok. Zažíva to manželka Jozefa (41) z Veľkej Hradnej pri Bánovciach nad Bebravou, ktorý sa ešte v sobotu vybral na turistiku a do včerajška sa neozval. Rodina a kolegovia však stále veria, že sa nájde živý a zdravý, Daniela mu posiela odkaz: Jožko, vráť sa mi domov!

Vášnivý turista sa vybral na turistiku do Strážovských vrchov, ale naspäť sa ani po niekoľkých dňoch nevrátil. Podľa kolegov bol Jozef milovníkom prírody, pravidelne chodieval do lesa a hory mal v malíčku. „Nechápeme čo sa mohlo stať. Zrejme niekde spadol a je zranený. Keďže na týchto mieste nie je signál, nemôže si zavolať pomoc,“ vraví jeho kolega Peter z nitrianskeho závodu.

Manželka dúfa, že Jozef sa vráti domov živý a zdravý. Foto: Pavol Konštiak

Podľa našich informácii sa mal Jozef v sobotu s tehotnou manželkou pohádať, vzápätí sadol do služobného autá a odišiel. Manželka mu našla v počítači mapu zo zaznačenými trasami, preto najskôr predpokladali, že išiel na Strážovské vrchy. Služobné auto na parkovisku naozaj našli, záchranári preto hneď vedeli, kam sa majú vybrať.

Navštívili sme aj manželku Danielu. Bola doma, no rozprávať sa nechcela. „Spolupracujem s políciou a verím, že sa mi Jožko vráti domov,“stroho prezradila.

Mapka Strážovských vrchov. Foto: Pavol Konštiak

Horskí záchranári pokračovali v hľadaní aj počas včerajška. „Stále po ňom pátrame. Je to však náročné, hľadáme totiž aj v nebezpečných miestach,“ uviedol Milan Lizuch z Horskej záchrannej služby. Jozef mal mať pri sebe dva mobilné telefóny, no ani jeden nie je dostupný.

Jozefovým cieľom bolo zdolať všetkých 75 kopcov v Strážovských vrchoch. Do úplnej zbierky mu chýbali už len posledné tri.

Jozefa hľadajú desiatky záchranárov a dobrovoľníkov. Foto: Pavol Konštiak



Terén v oblasti Strážova je veľmi zradný. Strmé kopce striedajú hlboké rokliny. „Mohlo dôjsť k jeho pádu a k nejakému zraneniu, alebo mohol zísť do nejakého miesta, z ktorého sa nevedel dostať,“dodal Milan Lizúch.

Jozef chcel ísť na vrchy Homôľka, Čelo, Úplaz, Priečna. Po výstupe sa plánoval vrátiť do sedla, kde mal odparkované auto. Ako sme sa dozvedeli od záchranárov, Jozef išiel smerom na Homôľku, kde sa zastavil pri smerovníku a šiel ďalej na lúky, popod turistickú značku. Doterajšie zistenia naznačujú, že pokračoval smerom na Dlhú lúku.

„Po nezvestnom mužovi naďalej pátrame,“ potvrdila trenčianska policajná hovorkyňa Elena Antalová. Jozefa hľadalo a hľadá vyše 100 ľudí, vrátane policajtov, záchranárov, dobrovoľníkov, kynológov a členov horskej záchrannej služby. Včera to boli aj dobrovoľníci a horskí záchranári.