Turisti pod Tatrami zostali v ŠOKU: Zomierajúci 42-ročný muž sa nemohol dočkať sanitky! ZMENA príde už čoskoro!

Záchranári budú aj v Bachledovej doline! Pod Tatrami začnú fungovať po nedávnej dramatickej udalosti, keď pri vstupe na Chodník v korunách stromov zomrel 42-ročný Slovák. K mužovi sa pre strmý terén ťažko dostávala sanitka. Naše známe stredisko navštevujú masy ľudí, hoci to neukladá zákon, stála zdravotná služba tu doteraz nie je.

K vyhľadávanému drevenému chodníku vedie takmer dvojkilometrová túra do strmého kopca s prevýšením asi tristo metrov. Pred pár dňami tu utrpel 42-ročný turista kolaps, žiaľ s tragickým koncom.

Mužovi na ťažko prístupnom mieste pomáhali záchranári. Vyrazili ihneď po ohlásení nešťastia, žiaľ sanitka sa nemohla k pacientovi dostať a tak pomoc dorazila až po vyše polhodine. Nepomohlo ani hodinové oživovanie pomocou špeciálneho prístroja, turista zomrel. „Išlo o ťažký a nedostupný terén. Pomohli aj horskí záchranári, ktorí lekára zo sanitky k pacientovi doviezli,“ potvrdila nám Alena Krčová, hovorkyňa operačného strediska zdravotnej záchrannej služby.







Nová lanovka

Stredisko v Bachledke má momentálne prerušenú prevádzku lanovky, no aj tak tu prichádzajú davy ľudí. Denne ich je v priemere okolo dvoch tisíc! Novej a modernejšej lanovky sa dočkajú pravdepodobne v júli, presný termín zatiaľ nie je známy. Z Bachledovej doliny sa tak na vrchol ku korunám stromov dostanete pešo, cesta trvá v priemere 40 minút.

Záchranári od júna

Stála zdravotná služba v Bachledke by sa podľa niektorých zišla nielen v zime, ale aj v lete. Faktom však je, že teraz to prevádzkovateľovi žiaden zákon neukladá. „Záleží nám na bezpečnosti návštevníkov, preto sme sa dobrovoľne rozhodli zazmluvniť Tatranskú horskú službu – dobrovoľný zbor. Od júna bude u nás fungovať počas víkendov a od 1. júla denne,“ povedala nám Martina Múdra zo strediska Bachledka Ski and Sun.

Sídla horských záchranárov VYSOKÉ TATRY Dom HZS Vysoké Tatry - Starý Smokovec

Záchranná stanica Lesnica - Pieniny NÍZKE TATRY Dom HZS Nízke Tatry-Jasná, Otupné

Dom HZS Nízke Tatry-Bystrá ZÁPADNÉ TATRY Dom HZS Západné Tatry – Žiarska, Žiarska Dolina

Dom HZS Západné Tatry-Zverovka MALÁ FATRA Dom HZS Malá Fatra – Štefanová

Záchranná stanica Oščadnica

Záchranná stanica Kubínska hoľa VEĽKÁ FATRA OS HZS Veľká Fatra – Donovaly, Mišúty

Záchranná stanica Martinské hole

Záchranná stanica - Kremnické vrchy –Hotel Šport SLOVENSKÝ RAJ OS HZS Slovenský raj - Čingov

Záchranná stanica Kláštorisko

Záchranná stanica Zboj - Bukovské vrchy

Dobrovoľní záchranári budú v Bachledovej doline vo vstupných priestoroch Chodníka. „Pribudne tu aj nový, automatický defibrilátor (prístroj na liečbu porúch srdcového rytmu elektrickým výbojom – pozn. red.). Bude umožnený aj príjazd sanitky,“ poznamenala Múdra.

Volať 18 300!

Na Slovensku sa nachádzajú v horských oblastiach Domovy a Záchranné stanice Horskej záchrannej služby. Fungujú v nich profesionálni záchranári, ktorí sú zároveň aj zdravotníkmi. „Pokiaľ budú turisti potrebovať pomoc, najjednoduchšie je oznámiť to prostredníctvom Operačného strediska tiesňového volania Horskej záchrannej služby na čísle 18300,“ozrejmuje Janak Krajčírová , riaditeľka operačného strediska tiesňového volania HZS.

FAKTY