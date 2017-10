Tragická smrť krásnej študentky: Lidia (†23) svoj život ukončila skokom z katedrály, toto bol jej odkaz na rozlúčku!

23-ročná Lidia Dragescu z britského Essexu skočila z 30-metrovej výšky Katedrály sv. Pavla v Londýne. Spadla priamo medzi turistov. V jej ruke sa našli dva papieriky, napísané v jej rodnom jazyku, ktorým bola rumunčina. Boli to listy na rozlúčku.

23-ročná Lidia, študentka biochémie, sa rozhodla ukončiť svoj život skokom z londýnskej katedrály. Lidiina matka (44) prezradila, že dva dni dozadu mala jej dcéra sen o tom, ako ju anlieli nesú do neba. „Chcela vedieť, aké je to na druhej strane. O tomto svete si myslela, že je zvrátený. Katedrálu si vybrala, pretože chcela vletieť do Božích rúk,“ povedala pre Daily Mail. Lidia podľa nej v minulosti často obdivovala architektúru katedrály. „Bola fascinovaná krásou a každý deň mi hovorila o tom, aký je tento svet škaredý. Povedala, že na tomto svete nemožno nájsť skutočnú krásu.“

Lidia skočila z Katedrály sv. Pavla, padala 30 metrov. Foto: Profimedia

V ruke dievčaťa sa našli dva lístky – listy na rozlúčku. V jednom sa ospravedlňuje turistom. „Všetkým, ktorí to videli, sa ospravedlňujem. Keď prídu ľudia na toto miesto, nemali by vidieť práve mŕtve telo.Odpustite mi ten škaredý pohľad, prosím, choďte a tešte sa zo svojich životov,“ cituje Daily Telegraph posledné slová Lidie. Druhý list na rozlúčku bol venovaný jej rodine. „Robím to pre seba, aby som utiekla. Všetko, čo sa udialo v minulosti a v prítomnosti, mi oťaželo hlavu,“ napísala krásna blondínka na rozlúčku rodičom.