Tragická nehoda: Zomrel známy podnikateľ a kandidát na župného poslanca

Ďalšia nepochopiteľná tragédia. K vážnej dopravnej nehode, ktorá mala tragický koniec, došlo v sobotu popoludní medzi Šuranmi a Komjaticami v Novozámockom okrese. Zo zatiaľ nevysvetliteľných príčin tam Juraj I. (†56) zišiel s autom z cesty a narazil do stromu. Aj napriek veľkej snahe záchranárov a lekárov zomrel v nemocnici o dve hodiny neskôr.

Jurajove auto vrazilo do stromu z boku na vodičovej strane. Po náraze sa ešte prevrátilo na bok.

Podnikateľ Juraj, ktorý neúspešne kandidoval v nedávnych župných voľbách na krajského poslanca za Hnutie Sme rodina Boris Kollár, mal byť podľa našich zistení v sobotu v Nových Zámkoch na pracovnom stretnutí.

Na ceste domov mal však okolo 16.00 hod. nehodu, po ktorej ho museli transportovať do novozámockej nemocnice. Tam dve hodiny neskôr zomrel.

Podľa polície Juraj so svojím vozidlom Volvo V 40 prešiel zo zatiaľ nezistených príčin do protismeru, vzápätí sa dostal na pravú stranu vozovky, kde narazil do stromu.

Čo sa na ceste stalo?

Hoci príčina tejto vážnej nehody je v štádiu vyšetrovania, niektorí svedkovia, ktorí ju videli, sa mali vyjadriť v tom smere, že auto prešlo plynulo na druhú stranu cesty a v priekope vrazilo do stromu. Podľa nich mohlo prísť vodičovi zle, alebo dostal infarkt. „Záchranári na mieste ošetrili zraneného muža, ktorý mal poranený hrudník. Po ošetrení bol prevezený do nemocnice,“ skonštatovala Alena Krčová, hovorkyňa záchranárov. Juraj (†56) však dve hodiny po prevoze do nemocnice zomrel.

Zdesenie u kamarátov

Smrť Juraja (†56), ktorý mal na okraji Nitry menšie kúpeľňové štúdio a bol tiež vášnivým hráčom bowlingu, prekvapila mnohých jeho kamarátov. „Poznal som ho od detstva a nechce sa mi ani veriť, čo sa mu stalo. Nikdy si na nejaký zdravotný problém nesťažoval. To, čo sa mu stalo je hrozné,“ skonštatoval smutne jeden z nich.

„Neviem, čo mám napísať. Stále tomu nemôžem uveriť. Myslím, že je to iba zlý sen. Človek s dobrým srdiečkom a super kamarát. Nikdy na teba nezabudnem,“ vyznala sa na sociálnej sieti šokovaná Jurajova známa. Telo nebohého muža bolo odoslané na súdnu pitvu, ktorá vyjasní okolnosti jeho úmrtia. „Nehodu vyšetrujeme ako prečin usmrtenia,“ uviedla Renáta Čuháková, nitrianska krajská policajná hovorkyňa.