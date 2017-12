Tragédia v Trenčíne: Zrážka s minibusom pripravila o život 40-ročnú ženu!

Život 40-ročnej ženy si vyžiadala dopravná nehoda, ku ktorej došlo v piatok večer pri Kostolnej-Záriečí v okrese Trenčín. Vodička Volkswagenu Polo sa tam zrazila s minibusom.

TASR o tom informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová.

"Päťdesiatdeväťročný vodič prešiel z doposiaľ nezistených príčin do protismeru a čelne sa zrazil s oproti idúcim motorovým vozidlom Volkswagen Polo, v ktorom sedela 40-ročná žena so svojou 17-ročnou dcérou z okresu Nové Mesto nad Váhom. Vodička utrpela pri zrážke zranenia, ktorým, žiaľ, aj napriek snahe záchranárov na mieste podľahla. Dcéru odviezli do Fakultnej nemocnice v Trenčíne, nie je v život ohrozujúcom stave," opísala Antalová.

Na mieste bol podľa nej prítomný aj súdny znalec z odboru cestná doprava, alkohol u vodiča minibusu zistený nebol, vodičke bude odobratá krv.

"Policajný vyšetrovateľ z Trenčína začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Príčinu tragickej dopravnej nehody vyšetrujú trenčianski dopravní policajti," dodala policajná hovorkyňa.