Toto nie je žiadny vtip, ale KRUTÁ realita: Za PRASA mu hrozí tvrdá BASA!

Nepodarený vtip alebo nepochopená esemeska? Isté je, že za fotografiu poslanú esemeskou hrozí Radkovi Hanákovi (39) zo Stropkova väzenie. Vášnivý poľovník totiž poslal svojej bývalej manželke Darine (38) fotku svojej trofeje s textom: „Vidíš, tak sa strieľajú prasatá.”



Radek tvrdí, že fotky svojich trofejí mal dnes už bývalej manželke posielať aj v minulosti, ešte pred rozvodom. Dôvodom vraj bolo, že ona sama bola poľovníčkou a svojimi ulovenými trofejami sa jej mal predtým chváliť. Policajtka Darina to však po konkrétnej SMS vyhodnotila ako pokus o zastrašenie a vyhrážku zabitím. Zalarmovala kolegov a tí požiadali súd o uvalenie väzby na exmanžela, aby nepokračoval v trestnej činnosti.

Nesmel sa pohnúť z domu

Súd im vyhovel. Po pár mesiacoch však Radka pustili na slobodu s tým, že mu dali náramok a bez súhlasu súdu sa nesmel pohnúť z domu. Vzápätí ho na vyšetrenie predvolala psychologička. Keďže nemal od súdu súhlas vzdialiť sa z domu, odmietol k nej ísť a to bol dôvod na jeho ďalšie zadržanie a opätovné posadenie za mreže. Znovu preto, aby nepokračoval v trestnej činnosti.Rozhodnutie svidníckeho okresného súd potvrdil aj nadriadený prešovský krajský súd.

Rozhodne Ústavný súd

Radkov advokát Peter Troščák však okamžite podal sťažnosti na prokuratúru a súdy, kde namietal nezákonnosť, porušenie práva jeho klienta na osobnú slobodu a spravodlivé súdne konanie. Jeho klient sa dostal na slobodu až po niekoľkých mesiacoch, vzápätí sa obrátil na Ústavný súd a ten vlani v decembri prijal sťažnosť o opakovanej väzbe a pred niekoľkými dňami aj sťažnosť týkajúcu sa zamietnutých opakovaných žiadostí o prepustenie z väzby. Rozhodnutie Ústavného súdu by malo byť známe v priebehu niekoľkých dní.



„Ak Ústavný súd vyhovie sťažnosti a prizná porušenie práv môjho klienta, môže byť od tohto odvedený nárok na náhradu škody za to, že sedel vo väzbe zbytočne,” informoval právny zástupca Radka Hanáka.

Exmanželka počas výsluchu do zápisníc uviedla, že muž sa k nej v minulosti správal vulgárne, agresívne, viackrát ju fyzicky napadol, no nikdy to neohlásila. Plus JEDEN DEŇ jej ponúkol priestor na vyjadrenie, ale Darina nemala záujem: „Ďakujem, nebudem sa vyjadrovať,” zdvorilo odmietla.