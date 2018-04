Ten MOMENT im navždy bude kradnúť pokojný spánok: Policajti na vlastné oči videli smrť kolegu pri Galante!

Nepochopiteľná tragédia. Smrťou policajta Miroslava T. (†31) a vážnym zranením jeho kolegu Slavomíra M. (30) sa skončila ranná dopravná nehoda, ktorá sa stala na obchvate Galanty. Policajné auto smerujúce na zásah v okolí Galanty narazilo do oprotiidúceho autobusu. Jeho vodič, ktorý v ňom sedel sám, sa, našťastie, zranil iba ľahko.

Policajné auto bolo po čelnom náraze do autobusu totálne zdemolované. Strašný náraz z neho dokonca vytrhol motor.

Tragická nehoda sa stala okolo šiestej hodiny ráno. V okolí Galanty a v Sládkovičove mali v tom čase prebiehať razie kukláčov z Národnej kriminálnej agentúry. Na jednu z nich smerovala i posádka auta, v ktorom sa viezli dvaja policajti z Bratislavy. Na obchvate Galanty však vodič policajného vozidla nezvládol pravotočivú zákrutu, dostal sa do protismeru, kde vrazil do autobusu, ktorý šiel v protismere. Jeho vodič Ľubomír už tragédii nedokázal zabrániť a aj s autobusom skončil v pomerne hlbokej priekope vedľa cesty. Podľa našich informácií smerovali na zásah za sebou dve policajné autá, takže vodič toho druhého mal tragédiu svojich kolegov doslova pred očami.

Vodič bojuje o život

Strašný náraz do autobusu neprežil spolujazdec Miroslav T. (†31), jeho kolegu Slavomíra M. (30) v kritickom stave previezli do galantskej nemocnice, kde musel byť okamžite operovaný. „Utrpel vážne mnohopočetné poranenia horných aj dolných končatín, hrudníka a dutiny brušnej. Celé dopoludnie sa podrobil vážnej operácii a jeho stav je kritický. Vodič autobusu mal len lahšie poranenia, ktoré si vyžiadali iba ambulantné ošetrenie,“ uviedol hovorca nemocnice Tomáš Král. Podľa našich zistení policajti zrejme neboli vo vozidle pripútaní a po náraze z neho vyleteli von. Našťastie, vodič autobusu bol vo vozidle sám. Na miesto smrteľnej nehody prišli aj predstavitelia Ministerstva vnútra a inšpekcie, ktorá si prevzala vyšetrovanie. Polícia miesto činu dokumentovala dlhé hodiny. „Okolnosti nehody, ako i presné príčiny sú zatiaľ v štádiu vyšetrovania,“ potvrdila trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.

Razia u viceprimátora

Policajti smerovali na akciu, pri ktorej zasahovali aj kukláči Národnej kriminálnej agentúry. Tí mali podľa našich zistení zasahovať v súvislosti s autičkármi v okolí Galanty a Sládkovičova. A práve v tomto meste mali prehľadať aj dom viceprimátora mesta. „Áno, polícia nás požiadala o súčinnosť, no pre aké dôvody, to neviem,“ priznal primátor mesta Anton Szabó. Podľa neho je jeho zástupca podnikateľom a okrem neho sa mali vykonať prehliadky aj u ďalších podnikateľských subjektoch v meste. „Nebudem sa teraz k ničomu vyjadrovať,“ uviedol v telefóne viceprimátor Sládkovičova Alexander Bende, ktorého síce vypočúvala polícia, no ešte v dopoludňajších hodinách ho prepustili.

U Kňažka chytal zlodeja

Dvojica policajtov, ktorá smerovala práve na pomoc kukláčom, pracovala na oddelení Bratislava Staré Mesto Stred. Nebohý Miroslav miloval psy a jazdu na motorke. Do Bratislavy sa prisťahoval z okolia Žiaru nad Hronom a v hlavnom meste býval s priateľkou v byte na Dolných Honoch. Vlani dokonca zasahoval pri zadržaní zlodeja u Milana Kňažka. „Spolu s ním a ďalšími kolegami sme hľadali postreleného zlodeja, ktorý utiekol z Kňažkovho domu na bratislavskom Slavíne, kde sme ho nakoniec objavili aj s lupom v hercovej záhrade,“zaspomínal si pre TVKRIMI.SK na akčný prípad zosnulého Miroslava jeho kolega. „Veliteľ išiel hneď na miesto nehody a my ostatní sme z toho, čo sa stalo veľmi zaskočení,“ povedali nám kolegovia policajtov, ktorí sa k tragédii viac vyjadrovať nechceli.

