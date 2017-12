Telocvikár Ivan, ktorý dostal za sex so svojou žiačkou 5 rokov: Milujeme sa a ostaneme spolu!

Krajský odvolací súd v Trenčíne včera rozhodol o novom treste pre bývalého učiteľa Ivana Juska (44). Za zneužívanie svojej žiačky Veroniky, ktorá mala vtedy iba 13 rokov, si namiesto šiestich rokov odsedí o rok menej. Odsúdený učiteľ svoje konanie nepopieral, priznal vinu a ale aj to, že do neplnoletej dievčiny je stále zaľúbený.

Aj keď si odsedí o rok menej, sex so žiačkou ho vyšiel poriadne draho! Odsúdený učiteľ svoje konanie nepopieral, priznal vinu a aj to mu teraz vynieslo zníženie trestu. Ako povedal pred senátom, s Veronikou sa ľúbia a po jeho návrate z väzenia plánujú spoločný život. Na odvolacom súde zároveň vyhlásil, že svoj vzťah neľutuje. „Ja to dievča ľúbim, tak prečo by som mal ľutovať ten vzťah. Keby som si mal ešte raz vybrať, tak si vyberiem ju,“ vyznal sa Ivan a dodal, že ho mrzí, že do toho nechtiac zatiahol umeleckú školu v Prievidzi, kde učil.

Verdikt senátu si vypočula aj Ivanova mama. Čo si myslí vzťahu syna a jeho bývalej žiačky? „Veroniku mu píše dopisy, ako ho ľúbi a ako ho čaká. Má sedemnásť rokov, ona musí vedieť, ako to medzi nim je. On je tam, ona študuje, čas ukáže, ako to dopadne,“ komentovala Ivanova mama. Netají, že dnes už gymnazistka navštevuje Ivana vo väzení.

Bývalého učiteľa telocviku a angličtiny obvinili z prečinu nedovoleného prerušenia tehotenstva, sexuálneho zneužívania, ohrozovania mravnej výchovy mládeže, prechovávania detskej pornografie, účasti na detskom pornografickom predstavení a zločinu výroby detskej pornografie.

Ivan si začal s vtedy iba 12-ročnou žiačkou Veronikou. V čase, keď s ňou začal sexuálne žiť, mala 13 rokov. Keď skončila v druhom stave, Ivan mal v januári 2016 prostredníctvom internetu zadovážil tabletky na spontánne prerušenie tehotenstva. „Tieto dal následne užiť 14-ročnej maloletej, nakoľko s ním čakala dieťa a bolo to pre oboch neželané tehotenstvo. U dievčaťa malo dôjsť následkom užitia týchto liekov k spontánnemu prerušeniu tehotenstva,“ spresnila trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová po Ivanovom zadržaní. Ako doplnila, učiteľ mal v mobile obrázky a videá s obsahom detskej pornografie.

Odsúdený Ivan Jusko prijal trest s pokorou. Okrem päť rokov vo väzení s najnižším stupňom stráženia, dostal aj zákaz tri roky vykonávania povolania učiteľa a trénera. Senát potvrdil aj ochranné sexuologické liečenie, tak ako to v auguste tohto roku nariadil Okresnú súd v Prievidzi.

Infoblok:

Primárka psychiatrie bojnickej nemocnice Darina Hrabovská o vzťahoch medzi žiačkami a učiteľmi. „Nie je raritou, že sa žiačky zaľúbia do svojho učiteľa. Pokiaľ je to v platonickej rovine, všetko je v poriadku. Ak to učiteľovi povie, záleží na jeho osobnosti, ako sa s touto situáciou vyrovná. Zvíťaziť by mal zdravý rozum, ale možno, že ide o nezrelého nezodpovedného človeka, ktorý nie je schopný nadviazať vzťah s rovnocennou osobou. Môže mať pedofilné sklony alebo sa mohol do nej naozaj zaľúbiť, pokiaľ dievča vyzerá vyspelo. Ak sa dievčina bezhlavo zaľúbi do svojho učiteľa a stane sa, že otehotnie, mala by sa priznať svojim najbližším. Rodičia sú tu od toho, aby odpustili a pomohli svojmu dieťaťu. Mali by jej byť veľkou emočnou podporou, aby neupadla do depresie alebo úzkostného prežívanie, ktoré v takýchto prípadoch môžu viesť až k pokusu o samovraždu,“ upozorňuje primárka Hrabovská