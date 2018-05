Ťažké srdce na policajtov: Spoveď otca, ktorého syna stíhali pre drogy

Vlani v lete vykonali kriminalisti rozsiahlu drogovú raziu na viacerých miestach v Sabinove a v Prešove. Vtrhli aj do domu a bytu Štefana Jaša, no nič u neho nenašli. Doteraz sa mu nikto neospravedlnil. No trápi ho oveľa horšia nespravodlivosť.



Pri razii mu rozbili sklenenú výplň okna. “Keby mi zazvonili, normálne by som im otvoril,” vraví Štefan Jaš (51) zo Sabinova. Prehľadali mu aj byt, garáž a aj dom, v ktorom nik nebol. Z dôvodu, že operatívnou činnosťou vraj bolo zistené, že sa v týchto priestoroch mali pravdepodobne nachádzať drogy, zbrane a falošné peniaze. Nič nenašli. Obmedzili ho na osobnej slobode, no po výsluchu ho prepustili. Dodnes sa mu za blamáž a diskreditáciu neospravedlnili. Ani za poškodený majetok.

Jeho syna Patrika (27) zadržali, prehľadali mu byt a našli iba dve skladačky drog. Nič iné. Z jednej by sa podľa polície dalo vyrobiť 1 až 4 a z druhej 2 až 10 dávok. Syna neobhajuje, nesnaží sa ho vyviniť, no nepáči sa mu jedno. Prokuratúra mu navrhla prijať dohodu o vine a treste presne v takej istej výške, ako u spoluobvineného Július Šveca, u ktorého našli 110 až 330 dávok marihuany a metamfetamín, z ktorého sa dalo vyrobiť až 2660 dávok drog. “Syn nemal inú možnosť, ako prijať takmer 7 rokov basy, lebo sa mu vyhrážali oveľa vyšším trestom. No nezdá sa mi spravodlivé, že sa neprihliada na množstvo,” vraví Š. Jaš. Dôležité je podľa neho to, odkiaľ J. Švec tovar zakúpil či ako ho nadobudol. “A to už policajti a prokuratúra neskúmala,” nechápavo krúti hlavou.



Nepáči sa mu ani to, že sa zo spisu dozvedel, že ho operatívnou činnosťou policajti sledovali, no takmer nič nezistili, sudca vydal príkaz na domovú prehliadku iba na základe dôvodného podozrenia. “Nakoniec sa preukázalo, že to podozrenie bolo postavené u mňa na vode a nič sa nepotvrdilo,” zamýšľa sa.



No čo úplne nechápe, je to, že ľudí, ktorí proti jeho synovi vypovedali, vôbec nestíhajú. Pritom zo spisu vyplýva, že sú takisto zapletení do drogového biznisu. Priznali sa, že nielen konzumujú, ale aj zadovažujú a predávajú drogy. “A nikto im nevzniesol obvinenie ani ich nestíha. Pokojne si chodia po slobode. Prokurátor je spokojný s tým, že zatvorí dvoch ľudí a ostatní si svojim pochybným svedectvom zabezpečili beztrestnosť?”spytuje sa. Poukazuje na to, že jeho syn Patrik chcel vypovedať, no nepochopiteľne ho vypočuli až po niekoľkých mesiacoch.



Zvláštnosťou je, že týždeň predtým, prichytili Mária (25) z Jakubovej Vole (okres Sabinov). Išlo o kokaín, pervitín, extázu a marihuanu. Pri prehliadkach u neho našli kokaín o celkovej hmotnosti 15, 93 gramov. “Bolo by možné z neho pripraviť od 289 až 868 obvyklých jednorázových dávok drogy,”informoval prešovský policajný hovorca Daniel Džobanik. Zadržaný bol dva dni, sudca ho pustil na slobodu z dôvodu, že doteraz nebol trestaný a priznal sa, že je drogovo závislý a drogy si zadovážil pre svoju potrebu zo zahraničia. “Sudca väzbu nahradil písomným sľubom obvineného, pretože to považuje vzhľadom na osobu obvineného a povahu prejednávaného prípadu za dostatočný,” informovala hovorkyňa prešovských súdov Ivana Petrufová. No už o týždeň ho prichytili s ďalšími drogami. “Mám dojem, že nemajú rovnaký meter na všetkých,” skonštatovala znechutene Janka Jašová.

Viackrát žiadal ich syn o podmienečné prepustenie, dal písomné čestné prehlásenie, písomnú záruku rodičov, bol ochotný sa denne hlásiť probačnému úradníkovi, všetko odmietli. Žiadal aj elektronický náramok a vôbec sa k nemu nevyjadrili.

Prípad preveria

Podľa hovorcu prešovskej krajskej prokuratúry Mariána Spišáka aj napriek rozdielnému množstvu drog, ktoré boli zaistené u týchto obvinených, svojím konaním naplnili znaky rovnakej skutkovej podstaty trestného činu závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok: “Obaja boli distribútormi týchto drog dalším osobám.”

Na otázku, či bolo začaté trestné stíhanie aj voči ľuďom, ktorí vypovedali, že si od obžalovaných kupovali drogy, uviedol: “Neviem odpovedať, pretože pokiaľ si uvedené osoby kupovali drogy od vyššie uvedených obvinených, ide o inú trestnú sadzbu a aj iný trestný čin. Z uvedeného dôvodu však v každom prípade bol tento poznatok odstúpený na preverenie a ďalšie konanie orgánom polície.”

Š. Jaš však poukazuje na to, že polícia a dozorujúci prokurátor sa už po výpovediach svedkov priznavájúcich k užívaniu drog mali vysporiadať s touto skutočnosťou: “Mne to príde, akoby si vyberali, komu pôjdu po krku a komu nie. Inak bude obchod s drogami prekvitať ďalej.”